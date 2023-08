Una protesta contra el petróleo interrumpe el Mundial de Ciclismo en Escocia

Un grupo de manifestantes contra la explotación indiscriminada de petróleo han interrumpido el desarrollo del Mundial de Ciclismo en Ruta, en categoría masculina, que se está celebrando este domingo en Escocia, según han confirmado fuentes policiales y la Unión Ciclista Internacional (UCI). La carrera se ha detenido a falta de 190 kilómetros para la llegada (de un total de 271 kilómetros de recorrido) cuando los manifestantes se han pegado con pegamento a la carretera en torno al valle de Carron, entre Edimburgo y Glasgow. La Policía de Escocia confirmó en un primer momento que "toma nota de una protesta en la zona del valle de Carron" y que los agentes "están ahora mismo hablando con los manifestantes", según informa el diario escocés 'The Herald'. Además de la confirmación por parte de la Policía de Escocia de una protesta en el área de Carron Valley, que ha interrumpido temporalmente la carrera en ruta masculina", añadió la UCI en su cuenta de X, antes Twitter, "estamos trabajando en estrecha colaboración con todas las autoridades pertinentes para minimizar la interrupción de la carrera y también para garantizar la seguridad de los ciclistas como nuestra principal preocupación". Menos de una hora después, los agentes lograron despejar la vía y detuvieron a cinco implicados en esta acción. El pelotón ha terminado tomando una salida neutralizada. El grupo medioambiental This is Rigged ha reclamado la acción en su cuenta de X, al identificar a "cuatro simpatizantes" que han permanecido en la carretera para "bloquear la carrera durante 40 minutos". Concretamente, la protesta iba dirigida contra la petrolera INEOS, que patrocina a un equipo en carrera. "El hecho de que INEOS patrocine un equipo en la carrera alrededor de Campsie Fells, que se vio envuelta en incendios forestales el mes pasado, es una vergüenza y un insulto tanto para la comunidad ciclista como para el pueblo de Escocia", relata una de las simpatizantes de This is Rigged en la misma plataforma.