Ucrania descarta daños graves tras el ataque a uno de sus aeródromos, aunque promete una respuesta contundente

El portavoz de la Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, ha prometido que el último ataque de las tropas rusas sobre un aeródromo situado en la localidad de Starokonstantinov (este) no quedará sin respuesta, a la vez que ha descartado que haya provocado grandes pérdidas tal y como afirma la "propaganda" de Moscú. "Esta no es la primera vez que este aeródromo es atacado (...) El enemigo no podrá destruir nuestra aviación tan fácilmente", ha asegurado Ignat en la televisión ucraniana, recoge la agencia Ukrinform. "Nuestra aviación es bastante móvil. Nuestros aviadores, pilotos y todos los que los que vuela saben cómo contrarrestar al enemigo en estas condiciones. Contamos con decenas de aeródromos operativos en todo el país", ha añadido el portavoz. En ese sentido, ha descartado que este último ataque ruso sobre estas instalaciones situadas en la región de Jmelnitsky hayan ocasionado pérdidas importantes para Ucrania y ha desdeñado las publicaciones de la "propaganda rusa" que hablan sobre la destrucción de más de cien aviones cada semana. Asimismo, Ignat se ha mostrado convencido de que en "un futuro próximo", los pilotos ucranianos responderán a este y otros ataques. "Pronto verán dónde pasan el invierno los cangrejos de río", ha dicho. A lo largo de este sábado y durante toda la madrugada de este domingo, las fuerzas rusas han estado lanzado una serie de bombardeos sobre Jmelnitsky. Su gobernador, Serhi Tiurin, ha informado de que durante la noche "el enemigo no ha dado descanso al aeródromo de Starokonstantinov".