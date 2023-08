Primeras palabras de Rodrigo Sancho, hermano de Rodolfo Sancho

Desde que ayer se publicara que Daniel, el hijo mayor del actor Rodolfo Sancho, hubiera confesado en Tailandia haber asesinado a un hombre, la familia entera se ha colocado en el punto de mira de la prensa. A la espera de conocer más detalles sobre lo ocurrido, Europa Press ha podido hablar con el tío del protagonista de esta historia. Rodrigo Sancho confesaba estar triste y muy preocupado por la situación de su sobrino. A pesar de haberse comentado que el actor habría tomado un avión en cuanto se enteró de la noticia, Rodrigo no conocía si esto era verdad aunque confirmaba que ese era su deseo. Como no podía ser de otra manera, ha querido estar junto a otra de las personas más afectadas por la noticia: la madre del actor, Noelia Aguirre. Espera poder darle el apoyo necesario en estos momentos tan críticos y ayudarle a superar esta dura etapa de la mejor manera posible. A pesar de todo, confía en la justicia y en que toda esta situación se solucione pronto aunque confesaba no estar al tanto del último comunicado de su hermano en el que pedía respeto para la familia.