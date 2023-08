(Previa) Osasuna conocerá este lunes a su rival de la ronda de 'Playoffs' de la Conference League

El CA Osasuna conocerá este lunes (14.00 horas) a su rival en la ronda de 'Playoffs' de la Conference League 2023-24, la tercera competición continental, una suerte que se decidirá en la Casa del Fútbol Europeo de la UEFA en Nyon (Suiza) después de otra semana agitada en el club navarro. El pasado jueves, la entidad rojilla era multada por la UEFA con 100.000 euros y el 5 por ciento de los ingresos de competiciones europeas a partir de fase de grupos por haber acudido a la justicia ordinaria española y no respetar al TAS en su litigio por jugar la Conference League 2023-24, en la que estarán los 'rojillos' pese al aviso del ente europeo de dejarles fuera si reinciden en un periodo de prueba de dos años. Ahora, polémicas aparte, los de Jagoba Arrasate esperan adversario para la eliminatoria a doble partido, que se decidirá los días 24 y 31 de agosto, sin ser cabezas de serie, ya que cuenta con el coeficiente más bajo que otorga la UEFA después de no haber jugado competiciones continentales en los últimos cinco años. En total, serán 44 conjuntos los que disputen la eliminatoria. El objetivo: colarse entre los 32 equipos que disputarán la fase de grupos de la tercera competición europea, que el curso pasado conquistó el West Ham. No será hasta este mismo lunes a las 9.00 horas cuando la UEFA establezca los grupos que darán lugar a los cruces en el sorteo. Entre los 30 adversarios con los que podrían medirse los navarros se encuentran algunos de entidad como el Aston Villa, la Fiorentina, el Eintracht Frankfurt -campeón de la Liga Europa en 2022- o el Lille, así como otros equipos que todavía tienen pendiente jugar la tercera ronda previa -que se celebrará los días 10 y 17 de agosto-, entre los que se encuentran el Brujas, el AZ Alkmaar, el Fenerbahçe, el Olympiacos o el Maccabi Tel Aviv.