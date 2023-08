Lolita Flores, contundente cuando se le pregunta por el hijo de Rodolfo Sancho

En un emotivo encuentro de rostros conocidos, la icónica artista española, Lolita Flores, recibió el premio 'Luchadora' en esta gala benéfica contra el cáncer, donde compartió sus reflexiones sobre la enfermedad y su impacto en su vida personal. La cantante, conocida por su autenticidad y sinceridad, habló con profundidad sobre su experiencia y emociones relacionadas con el cáncer. Un acto que tuvo lugar en Marbella, un lugar lleno de nostalgia para Lolita. "Porque he veraneado 45 años y no es la Marbella de mi vida () por supuesto que se echa de menos, la gente que hemos crecido en aquella Marbella, pero todo evoluciona y tiene que cambiar", compartió con melancolía. La artista, quien pasó 45 veranos en la emblemática ciudad costera, admitió que las transformaciones a lo largo de los años la afectan profundamente. "Mis hijos son más grandes y deciden dónde quieren ir y mis nietos", afirmó, reconociendo que la evolución es parte inevitable de la vida. El momento culminante de la gala llegó cuando Lolita dedicó unas emotivas palabras a sus padres y a su propia batalla contra el cáncer. "Desgraciadamente, a mí se me han muerto a mis padres de cáncer y tengo amigos que lo están padeciendo, que les quiero, estuve a su lado cuando pude y es una enfermedad que a ver si la podemos erradicar de una vez por todas", compartió con tristeza en su voz. Además, contó como ella misma se enfrentó a un carcinoma in situ hace varios años, aunque tuvo la suerte de recibir un tratamiento exitoso. "Yo no me puedo catalogar como enferma de cáncer porque tuve mucha suerte, no me dieron quimio ni radiación. Me cortaron medio útero y así estoy", dijo con gratitud. Lolita Flores se mostró optimista respecto a la investigación y avances médicos en la lucha contra el cáncer. "Yo sé que hay muchos que se están cuidando, pero todos en nuestras familias, en nuestro entorno de amigos, siempre está. Ella no se va nunca y yo diría", expresó con determinación. Citando las palabras de su madre en su boda, Lolita concluyó: "Como mi madre dijo el día que yo me casé: si me queréis, márchate". Un mensaje contundente que sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de cuidarse mutuamente y encontrar la fuerza en medio de la adversidad. Por otra parte, al ser cuestionada sobre el hijo de Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, Lolita optó por la discreción y la empatía. "No quiero hablar del tema", declaró con serenidad.