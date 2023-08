La Policía de Florida (EEUU) abate a un hombre que supuestamente disparó a dos oficiales

Un sospechoso que supuestamente ha disparado a dos policías en el estado de Florida, en Estados Unidos, tras haber sido parado, ha sido abatido y está muerto, según los agentes. Los oficiales del Departamento de Policía de Orlando detuvieron un automóvil alrededor de las 23.00 horas (hora local) de este viernes porque estaba bajo busca y captura en relación con un homicidio en Miami, ha relatado el jefe de policía de Orlando, Eric Smith, en una conferencia de prensa que ha recogido el canal de televisión NBC News. El sospechoso entonces abrió fuego contra los dos agentes --que aunque fueron heridos se espera que se recuperen--, robó otro vehículo y emprendió la huida, lo que ocasionó una persecución hasta un hotel de Holiday Inn. La Policía tuvo que evacuar el lugar, ya que el sospechoso se atrincheró en una habitación y alrededor de las 8.58 horas (hora local) del sábado comenzó a disparar varias veces a los oficiales de las fuerzas especiales SWAT, que respondieron al fuego y acabaron con su vida. El ahora fallecido tenía un "extenso historial criminal violento", según ha explicado Smith, que ha puntualizado que actuó solo, por lo que no se está buscando a ningún otro sospechoso. "Es una tragedia para nuestro departamento cada vez que disparan a los oficiales, estos oficiales están aquí todos los días protegiendo a nuestra comunidad", ha denunciado Smith, a lo que ha añadido que "ponen sus vidas en peligro todos los días para mantenernos a salvo y que un trozo de mierda les haga esto porque no quiere volver a la cárcel es ridículo, y no vamos aguantarlo".