La junta militar de Níger se baña en multitudes en Niamey mientras expira el ultimátum de la CEDEAO

La junta militar de Níger ha celebrado este domingo un multitudinario mitin en la capital del país, Niamey, como una demostración de respaldo popular el día que expira el ultimátum de una semana efectuado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, para que restauren el orden constitucional, liberen al presidente derrocado, Mohamed Bazoum, o de lo contrario podrían enfrentarse a una intervención militar regional. Varios miembros del llamado Consejo para la Salvaguardia de la Patria han comenzado a llegar a primera hora de la tarde al Estado Olímpico de Niamey, en realidad más conocido como el estadio del General Seyni Kountché, entre los vítores de la multitud, según informa la corresponsalía de 'Le Figaro'. En medio de un aforo abarrotado de 30.000 personas, según informa Radio France Internationale (RFI), destacados golpistas han proclamado su intención de resistir cualquier tipo de intervención. Uno de los líderes del consejo, el general Mohamed Toumba, ha tomado la palabra para denunciar a los "ocultos en las sombras que traman la subversión contra el progreso de Níger" y para asegurar que los militares están "al corriente de su maquiavélico plan". Toumba ejerció como portavoz del líder golpista, el general Abdourahamane Tchiani, de quien trasladó un mensaje de ánimo: "No hemos llegado hasta aquí para retroceder", ha indicado. "El general me ha pedido que os salude, que la movilización está a la altura, porque la sigue en vivo, y demuestra con fuerza el respaldo con el que cuenta para cambiar Níger", ha añadido durante su breve discurso, recogido por la agencia de noticias nigerina ANP. La ciudad sigue todavía en tensión, a la espera de la decisión de la CEDEAO, tras una noche en la que grupos de jóvenes han formado "unidades de vigilancia" en la capital para alertar sobre posibles "actos sospechosos" ante la posibilidad de que se produzca una intervención. Decenas de personas se han congregado desde que comenzó el fin de semana en las principales plazas de la capital, después de que la junta militar pidiera a los ciudadanos que se mantuvieran "alerta" ante la posibilidad de presencia de "espías y fuerzas extranjeras". Este grupo de voluntarios, que pertenecen a los comités de apoyo a la junta militar que convocaron manifestaciones estos días a su favor, han establecido controles de tráfico en varias rotondas y accesos de la ciudad, llevando a cabo también registros en los vehículos, según han apuntado varias fuentes a DPA. MANIFESTACIONES DE APOYO EN BURKINA FASO También este mismo domingo miles de personas han salido a las calles de Uagadugú, la capital de Burkina Faso, para expresar su respaldo a la junta y a su líder, el general Omar Abdourahmane Tchiani, un elemento muy próximo a la también junta militar burkinesa que controla el país a las órdenes de Ibrahim Traoré Traoré protagonizó en septiembre una asonada que fue considerada un 'golpe palaciego' contra el hasta entonces líder, Paul-Henri Sandaogo Damiba. La manifestación estuvo marcada por una manifestación, la presentación de una nota de apoyo a la embajada de Níger y una protesta frente a la sede de la CEDEAO, una organización que, en palabras de uno de los líderes de la manifestación, Mahmadi Sawadogo, "nunca ha enviado una fuerza para venir a defendernos contra el terrorismo, pero quiere ir y masacrar a nuestros hermanos en Níger". "Resulta igualmente paradójico ver cómo hermanos africanos se están preparando para atacar a sus hermanos por los intereses de otro país", añadió Sawadogo, en velada referencia a Francia, antigua potencia colonial. "Estamos listos no solo para luchar, sino también para sacrificarnos. Estamos aquí para sobrevivir y estamos incluso dispuestos a librar una guerra como nunca ha visto antes el mundo por esta causa", ha añadido en declaraciones recogidas por el portal Burkina 24.