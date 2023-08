La junta militar de Níger cierra el espacio aéreo tras denunciar preparativos para una intervención inminente

La junta militar de Níger ha anunciado este domingo el cierre del espacio aéreo nacional tras asegurar que las fuerzas de dos países de la región no identificados han entrado en una situación de "predespliegue" que los golpistas interpretan como un prolegómeno a una intervención militar. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) había dado hasta este domingo a la junta golpista para restaurar el orden constitucional sin descartar la posiblidad de una acción armada para conseguir este objetivo. Los militares nigerinos han avisado ante cualquier tipo de incursión en el pais y este mismo domingo han asegurado que "no retrocederán" en sus intenciones. Esta noche, y en un discurso ante la nación, el portavoz militar, coronel Amadou Abdramane, ha anunciado así que "dos países de la CEDEAO están realizando actividades de predespliegue en preparación para una potencial intervención militar". "Cualquier país involucrado será considerado cobeligerante", ha añadido el coronel antes de acusar a "una potencia extranjera" de "prepararse para atacar Níger en colaboración con la CEDEAO y grupos terroristas armados", según el discurso recogido por el portal Actuniger. El coronel no ha identificado a esta "potencia" pero la junta ha empleado esta denominación en otras ocasiones para referirse a Francia, la antigua potencia colonial. El Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria, la denominación oficial de la junta, "subraya la importancia de respetar la soberanía del país e insta a todos los países a que se abstengan de emprender acciones que puedan agravar la situación actual".