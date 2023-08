Grupos de voluntarios vigilan las calles de Niamey ante posibles represalias contra la junta militar de Níger

Grupos de jóvenes en Niamey, la capital de Níger, han formado grupos de vigilancia para alertar sobre posibles "actos sospechosos" ante la posibilidad de que se produzca una intervención militar después de que se haya cumplido técnicamente el plazo que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) dio a la junta militar para restituir al depuesto presidente, Mohamed Bazoum. Decenas de personas se han congregado desde que comenzó el fin de semana en las principales plazas de la capital, después de que la junta militar pidiera a los ciudadanos que se mantuvieran "alerta" ante la posibilidad de presencia de "espías y fuerzas extranjeras". Este grupo de voluntarios, que pertenecen a los comités de apoyo a la junta militar que convocaron manifestaciones estos días a su favor, han establecido controles de tráfico en varias rotondas y accesos de la ciudad, llevando a cabo también registros en los vehículos, según han apuntado varias. La semana pasada, tras la asonada del 26 de julio, la CEDEAO advirtió a la junta militar de que disponía de siete días para restablecer el orden democrático y no descartó incluso el uso de la fuerza si no atendían a estas reclamaciones. El comunicado de aviso fue publicado en torno a las 15.30 si bien no dieron un plazo exacto para la culminación del ultimatum. Rápidamente, algunos de los vecinos de Níger, como Malí o Burkina Faso, en los que también gobiernan junta militares, respondieron advirtiendo de que cualquier injerencia militar se consideraría una declaración de guerra para ellos mismos. La CEDEAO dio el domingo pasado a la junta militar golpista para que restaure el orden constitucional sin descartar el uso de la fuerza para conseguir este objetivo. Líderes militares de los países miembro han trazado esta semana las líneas maestras de una posible intervención, que han presentado este sábado a sus respectivos jefes de Estado y de Gobierno con vistas a una decisión final.