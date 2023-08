Estados Unidos cae en los penaltis ante Suecia y queda eliminada del Mundial

La selección de Estados Unidos, vigente campeona del mundo, ha quedado eliminada del Mundial femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda después de caer este domingo en la tanda de penaltis de su partido de octavos de final ante Suecia (0-0, 5-4 en los penaltis), que se cita con Japón tras un magistral encuentro de su portera Zecira Musovic. El combinado norteamericano, que había sido semifinalista en todas las citas mundialistas celebradas hasta el momento y que acumula cuatro títulos (1991, 1999, 2015 y 2019), se vio sorprendida por las escandinavas, terceras en Francia 2019, y se despide del torneo en la primera eliminatoria. Tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario y después de que el marcador no se moviese en la prórroga, el choque se decidió desde los once metros. Las dos primeras jugadoras suecas y las tres primeras estadounidenses no erraron sus lanzamientos, hasta que llegó el fallo de Nathalie Bjorn. Megan Rapinoe, Balón de Oro en 2019, también envió el balón fuera, y ni Rebecka Blomqvist ni Sophia Smith aprovecharon su oportunidad de poner en ventaja a su equipo. Hanna Bennison sí adelantó a Suecia, y la guardameta Alyssa Naeher respondía con seguridad. El drama de la selección norteamericana empezó a gestarse cuando Kelley O'Hara, en el séptimo lanzamiento, topó con el palo. Lina Hurtig tenía ante sí la ocasión de eliminar a la campeona, y a pesar de Naeher adivinó el lanzamiento, el esférico superó la línea de gol y el tanto subió al marcador, tras varios instantes de incertidumbre y con la ayuda del VAR. Antes, las de Vlatko Andonovski salieron lanzadas en el primer partido de eliminatorias en busca de su tercera corona consecutiva. Un par de disparos de Trinity Rodman en los primeros minutos avisaron a las escandinavas, que tuvieron en Musovic a su mejor jugadora; la guardameta de origen serbio se empleó a fondo para realizar más de una decena de paradas. Gracias a ella, que sacó una mano providencial ante un remate de Alex Morgan en el tramo final, el partido se encaminó hacia la prórroga, donde el marcador no cambió. Así, Suecia en enfrentará con Japón, otro de los equipos más en forma del Mundial, en cuartos de final.