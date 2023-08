El Papa expresa un "gran dolor" por su "querida Ucrania" que "sigue sufriendo tanto" por la guerra

El Papa Francisco ha expresado este domingo, durante el Ángelus desde Lisboa (Portugal), su "gran dolor" por la "querida Ucrania" que "sigue sufriendo tanto" por la guerra. "De manera particular, acompañamos con el afecto y la oración a quienes no han podido venir a causa de conflictos y guerras. En el mundo son muchas guerras. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto", ha subrayado el Pontífice. El Papa ha rezado desde Lisboa, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), tras la misa de envío en la que han participado un millón y medio de peregrinos de todo el mundo. El Pontífice ha compartido con los jóvenes un "sueño" que lleva "en el corazón": "El sueño de la paz, el sueño de los jóvenes que rezan por la paz, viven en paz y construyen un futuro de paz". En este sentido, ha encargado a los jóvenes que, de regreso a casa, tras pasar estos días en la JMJ de Lisboa, "sigan rezando por la paz" porque, tal y como les ha dicho, ellos, con sus diferentes nacionalidades y lenguas, son la demostración de que "pueden unir en lugar de dividir", un signo de paz. "Son la esperanza para un mundo diferente, gracias, sigan adelante", ha remarcado Bergoglio. Antes de despedirse, el Papa ha mostrado su agradecimiento, con un "obrigado" --gracias, en portugués-- a todos los que han participado y han hecho posible la JMJ de Lisboa, desde la Iglesia de Portugal hasta el pueblo portugués, pasando por las autoridades, obispos sacerdotes, consagrados, laicos, voluntarios, jóvenes, a Juan Pablo II "que dio vida" a estos eventos católicos y a la ciudad de Lisboa "que permanecerá en la memoria de estos jóvenes como casa de fraternidad". Además, a los jóvenes, les ha invitado a guardar en "su mente y su corazón" los "momentos más hermosos" de estos días para revivirlos cuando lleguen los momentos "de cansancio inevitables" y corran la "tentación de encerrarse en sí mismos". También ha recordado a los jóvenes que no han podido estar presentes en Lisboa pero han participado en iniciativas de sus países, con un recuerdo especial para "los subsaharianos reunidos en Tánger". Igualmente, ha dado las gracias a los abuelos por ser las "raíces" de la fe. Finalmente, el Papa también ha rezado por "las víctimas de la trágica avalancha en Georgia" y ha transmitido su "cercanía" a sus familiares, pidiendo a la Virgen que les "consuele" y "sostenga" el trabajo de los equipos de rescate; y ha mostrado su cercanía a su "hermano", el patriarca Elías II.