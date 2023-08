El Gobierno esloveno destina 10 millones de euros en ayuda humanitaria a las zonas afectadas por las lluvias

El Gobierno de Eslovenia ha anunciado este sábado que destinará una partida de diez millones de euros para proporcionar ayuda humanitaria a la población de las zona afectadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones que afectan al país desde el pasado 3 de agosto. Esta cantidad se repartirá a partes iguales entre la Cruz Roja y Cáritas del país, de tal forma que cada una de estas organizaciones recibirá cinco millones de euros por parte de las autoridades, según un comunicado oficial. El Ejecutivo esloveno ha agradecido la actuación "oportuna, organizada y eficaz" de todas las unidades, servicios y autoridades que han intervenido en las labores de salvamento y asistencia y ha asegurado "repondrá y reforzará aún más las existencias de equipos de protección y salvamento utilizados en las intervenciones de este año en un plazo máximo de tres meses". Asimismo, las autoridades estatales han decidido solicitar ayuda internacional y, a este fin, han autorizado a la Administración de Protección Civil y Socorro en Casos de Desastre a formular solicitudes que atiendan a "la necesidad de recursos adicionales que no pueden proporcionarse en cantidad suficiente". Este sábado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha solidarizado con "la devastación causada por las colosales inundaciones" en el país y ha prometido que la Unión Europea movilizará "apoyo según sea necesario". Hasta el momento, al menos tres personas han muerto en Eslovenia como consecuencia de las lluvias torrenciales que azotan el norte y el oeste del país desde el jueves y que han traído consigo inundaciones, cortes de energía y problemas de tráfico, según informaciones de la agencia de noticias eslovena STA. La delicada situación que atraviesa el país ha llevado al primer ministro, Robert Golob, a pedir a la ciudadanía eslovena que no "subestime a la naturaleza y no se expongan al peligro innecesariamente".