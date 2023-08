El Gobierno de Irak suspende el servicio de Telegram en todo el país por cuestión de seguridad nacional

El Ministerio de Telecomunicaciones de Irak ha anunciado este domingo la suspensión total del servicio de la aplicación de mensajería digital Telegram tras denunciar fugas de datos de los usuarios, tanto privados como institucionales, del programa. El Gobierno iraquí, tras denunciar que los responsables de la plataforma no han abordado sus preocupaciones a este respecto, ha decidido bloquear el acceso a la aplicación. "Las instituciones estatales pertinentes han pedido repetidamente a la empresa mencionada que coopere a la hora de cortar estas fugas de datos de instituciones estatales oficiales y, así como personales de ciudadanos, por representar una amenaza para la seguridad nacional y la paz social", reza el comunicado del Ministerio, recogido por la agencia oficial de noticias iraquí INA. El Gobierno lamenta no obstante que "la empresa no ha contestado a ninguna de estas solicitudes", lo que ha conducido finalmente al corte del servicio. Las autoridades iraquíes remachan que la decisión ha sido tomada "desde el respeto a los derechos ciudadanos a la libertad de expresión y comunicación pero sin perjuicio de la seguridad del Estado y sus instituciones", antes de expresar su confianza "en la comprensión ciudadana hacia esta medida".