Dos hombres atacan un centro de la Policía de Cali (Colombia) con una granada

Dos hombres montados en una moto han atacado el Centro de Administración Local Integrada (CAI) de Charco Azul, en la ciudad colombiana de Cali, lanzando una granada que no ha dejado víctimas, pero sí daños materiales y un gato herido en el ojo. Tras los hechos se ha activado un plan candado, que consiste en la restricción de la movilidad de medios de transporte y personas, para dar con los dos responsables, según ha informado la emisora colombiana RCN Radio. "Es una situación temeraria, criminal, realmente retadora, que a las 14.30 horas (hora local) de la tarde hayan arrojado una granada al CAI. Gracias a Dios no hay una persona lesionada, pero podrían haber muerto ciudadanos y policías", ha denunciado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. "No tenemos ningún policía lesionado. Pero el CAI está cerca de un parque por el que transitan niños y adultos", ha destacado el coronel William Quintero. Según la información de la Policía, los dos sujetos han llegado en una moto, uno de ellos ha descendido del vehículo y ha lanzado el artefacto. Es la tercera vez en menos de un mes que se lanza un artefacto en la ciudad, de acuerdo con las autoridades. El último caso ocurrió el pasado 29 de julio, cuando en el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón se lanzó también una granada, sin heridos salvo un perro que acabó muriendo.