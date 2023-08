Domingo, 6 de agosto de 2023 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Zelenski acusa a Lula de “coincidir con las narrativas” de Putin

Kiev (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “coincidir con las narrativas” del líder ruso, Vladímir Putin, después de que el presidente de Brasil afirmara que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz “mientras sigue muriendo gente”. “No sé por qué tiene que coincidir con las narrativas” de Putin, dijo Zelenski durante una entrevista con EFE y con varios medios latinoamericanos en Kiev, al ser preguntado por las afirmaciones hechas esta semana por el presidente brasileño.

Rusia bombardea el oeste de Ucrania, que responde con ataques en puntos estratégicos

Moscú/Kiev (EFE).- El Ejército ruso llevó a cabo un ataque masivo contra objetivos en el oeste de Ucrania, que respondió con ataques contra las vías de abastecimiento de las fuerzas rusas en las anexionadas regiones de Jersón y Crimea, en el sur del país. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que estos ataques tenían como objetivos la fábrica "Motor Sich" de Zaporiyia, que producía motores de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Ucrania, incluidos drones, y otros, sin especificar, en la región de Jmelintsk.

EEUU TRUMP

Trump pedirá el traslado del caso del asalto al Capitolio fuera de Washington DC

Washington (EFE).- La defensa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) pedirá trasladar el juicio por su intento de subvertir las elecciones de 2020 a un tribunal fuera de Washington DC porque considera que la jueza Tanya Chutkan no es imparcial, anunció este domingo el exmandatario. "No hay manera de que pueda tener un juicio justo con la jueza 'asignada'", dijo el republicano en una publicación en redes sociales en la que opinó que el caso en el que está acusado es "ridículo".

COLOMBIA PETRO

El escándalo de la financiación de la campaña de Petro salpica a otros políticos

Bogotá (EFE).- El escándalo por la supuesta financiación ilegal de la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, puede salpicar a otros políticos que no fueron mencionados en la audiencia en la que el fiscal del caso imputó por lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del mandatario. Uno de esos políticos puede ser Álex Char, miembro de uno de los clanes políticos más importantes del país, que desde hace 16 años mueve los hilos del poder político y económico en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, del cual es capital, según publica este domingo un informe de la revista Cambio.

EEUU TWITTER

Musk dice que financiará la "factura legal" de empleados penalizados por sus tuits

Nueva York (EFE).- Elon Musk dijo este domingo en Twitter, red social que compró el año pasado y que recientemente rebautizó como "X", que financiará la "factura legal" de aquellos empleados que sean penalizados por sus empresas por sus tuits. "Si su empleador lo trató injustamente debido a que publicó o le dio 'me gusta' a algo en esta plataforma, financiaremos su factura legal. Sin límite. Por favor déjanos saber", escribió en su red social.

BRASIL BOSQUE

Brasil tendrá que invertir una millonaria suma para recuperar sus bosques

Río de Janeiro (EFE).- Brasil tendrá que invertir 228.000 millones de reales (47.000 millones de dólares o 42.500 millones de euros) para recuperar una vasta extensión de bosques en los seis biomas del país, pero los beneficios a largo plazo serán mayores, según un estudio divulgado este domingo. Generación de empleo, producción de alimentos, disminución de emisiones de carbono e ingresos millonarios serán algunos de los beneficios con los que podrá contar el país si se mete la mano al bolsillo para cumplir un viejo compromiso adquirido. EFE

TAILANDIA CRIMEN

Daniel Sancho: "Soy culpable, pero yo era su rehén"

Koh Phangan (Tailandia) (EFE).- El español Daniel Sancho Bronchano reconoció este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

PAPA ABUSOS

El papa reitera "la tolerancia cero" ante la "tremenda peste" de los abusos en la Iglesia

A bordo del avión papal (EFE).- El papa Francisco reiteró "la tolerancia cero" ante la "tremenda peste" de los casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia, en la rueda de prensa a bordo del avión en el que regresaba de su viaje a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Además indicó que los obispos que han cometido irresponsabilidades "tendrán que hacerse cargo de ella y ya se verá cómo".

PAPA HOMOSEXUALES

El papa dice que la Iglesia está abierta a todos, también a los homosexuales

A bordo del avión papal (EFE).- El papa Francisco aseguró este domingo que la Iglesia católica "está abierta a todos, también a los homosexuales" y que "luego cada uno elige a Dios por su propio camino", en la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El papa respondió sobre sus palabras durante la JMJ donde en un par de ocasiones habló de la Iglesia que debe ser abierta "a todos, todos, todos". "Todos eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia les guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante" ,dijo Francisco.

LUIS MIGUEL

Una insólita polémica atraviesa la gira argentina de Luis Miguel: ¿actúa un doble?

Buenos Aires (EFE).- Una polémica insólita atravesó los primeros conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires, dado el importante cambio de aspecto del artista: si el que encabezó las dos primeras presentaciones de las tan esperadas diez con entradas agotadas es en verdad el "Sol de México". Los clubes de fans y las seguidoras del cantante responden en los medios que la voz de Luis Miguel es "inigualable" e "inconfundible", después de que un periodista de espectáculos argentino alimentara la polémica, que se multiplicó con expresiones a favor y en contra y con memes en las redes sociales.

