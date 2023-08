Cuentacuentos mexicano participará en festival de narración oral en España

Monterrey (México), 6 ago (EFE).- El cuentacuentos mexicano Luis de la Cruz participará en el festival de narración oral “Hilando Cuentos” que se celebrará en Palencia, España, entre el 11 y el 13 de agosto próximo.

En una entrevista con EFE, el artista, oriundo de Nuevo León, al norte de México, compartió que recibió la invitación de Crispín D'Olot, quien organiza el evento en coordinación con la Junta de la Comunidad de Castilla y León.

“Resultó la invitación porque coincidí con Crispín D'Olot, que es el director del festival; coincidimos en el Festival Viva Palabra, en Colombia, en Medellín, en agosto del año pasado y le gustó mi trabajo y me ofreció estar dentro de su festival”, compartió.

Agregó que es el único mexicano que participará en este evento.

Indicó que llevará un repertorio amplio conformado por los espectáculos “Cuentos para no dejar de ser niños” y “De Muerte y Locura”, integrado por una serie de cuentos de Edgar Allan Poe.

Compartió que con “Hilando Cuentos” suma 10 festivales internacionales en los que participa y cada uno de ellos ha surgido porque al público le gusta su trabajo en la narración oral, que está redondeado por utilería, iluminación y música.

De la Cruz mencionó que los cuentacuentos buscan rescatar la tradición de la narración oral.

“Está vivo el oficio de narrador”, sostuvo. Sin embargo, mencionó que hay partes en donde la tradición está más arraigada como en Zacatecas, Ciudad de México y Nuevo León; mientras que en países como Colombia y Argentina existen escuelas de cuentería, además de narradores independientes.

Apuntó que culturalmente hay mucha promoción de los narradores orales en el sur y centro del país.

“Yo creo que sí está vivo (el oficio de cuentacuentos) pero es una lucha importante, a mí me consta que hay que jalar al público, que suelte un poquito el teléfono, las redes, las plataformas digitales, para conectarse a la vieja tradición de escuchar cuentos”, apuntó.

FALTA DE APOYO

En su experiencia dijo que falta mucho apoyo para estas expresiones culturales de parte de las autoridades.

“Nunca he recibido un apoyo de alguna institución oficial para hacer un viaje, por ejemplo, para ir a un festival donde represento no sólo a Nuevo León sino al país, casi siempre ha habido quien me apoye, quien dé un donativo, amigos o simplemente doy una función para sacar fondos para el viaje”, contó.

Detalló que está es la primera vez que recibe el respaldo de una institución y en este caso es del gobierno del municipio de Apodaca, ayuntamiento conurbado a Monterrey, capital del estado.

“Me acerqué al municipio y me apoyaron gustosamente, les gustó mi trabajo y dijeron vale la pena apoyarte, como otros artistas de Apodaca, que también han apoyado”, citó.

Luis de la Cruz es un narrador oral que se ha especializado sobre todo en cuentos de terror y misterio. Es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con acentuación en Televisión por el Centro de Estudios Universitarios (CEU) y es miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. EFE

agc/csr/jrh

(foto)