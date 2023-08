Carlos Alcaraz dice que tiene que seguir mejorando todos los aspectos de su juego

Toronto (Canadá), 5 ago (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz declaró este sábado en Toronto, donde el miércoles comienza su participación en el Abierto de Canadá, que tiene que mejorar todos los aspectos de su juego y dijo que "ojalá" pueda ver a Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid.

A pesar de que con sólo 20 años es el número uno del mundo, que el pasado 16 de julio derrotó a Novak Djokovic en la final de Wimbledon, su segundo título de Grand Slam, y que los medios especializados le consideran ya el mejor jugador del mundo, Alcaraz quiere más y dice que tiene mucho que mejorar.

"La verdad que ahora mismo no, no estoy enfocado en una (faceta) especialmente, sino que tengo claro que tengo que mejorarlo todo. Siempre se puede ser mejor, siempre se puede mejorar, así que ahora mismo intento mejorar todo un poco", explicó.

Obviamente, a mitad de temporada, cuando los torneos son muy seguidos, no tienes tanto tiempo, es más complicado enfocarse en las cosas y prestarle más atención en los entrenamientos. Poco a poco, en cada entrenamiento, en cada set que voy haciendo de entreno, en cada partido, pues voy intentando hacer mejor las cosas que no, que no he ido haciendo bien y a partir de ahí, pues ir creciendo", añadió.

El tenista español, que se reconoce un forofo del equipo de fútbol del Real Madrid también expresó su deseo de que el francés Kylian Mbappé acabe jugando para el equipo de la capital española.

"Todo madridista quiere ver a Mbappé en el Madrid. Es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y todos los equipos le quieren", declaró Alcaraz durante su primera rueda de prensa en el torneo de Toronto.

El jugador murciano añadió: "Ojalá que leamos alguna noticia de que Mbappé va al Madrid. Me encantaría".

Alcaraz iniciará su participación en el Abierto de Canadá, parte del ATP Tour Masters 1000, ante el ganador del partido entre el español Bernabé Zapata Miralles y el estadounidense Ben Shelton que probablemente se dispute el lunes.