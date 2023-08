VÍDEO: Rusia confirma daños en el petrolero atacado por drones en el estrecho de Kerch

El Centro de Coordinación de Rescate Marino (MSCC) de la ciudad de Novorossisk, en Crimea, ha confirmado este sábado a primera hora que el petrolero SIG ha sufrido daños tras ser objetivo de un ataque con drones por parte de las fuerzas ucranianas. "Podemos decir que el petrolero resultó dañado (...) La tripulación está a salvo, no resultó herida. El Servicio de Salvamento Marítimo está ocupado en ello y ya llegaron dos remolcadores al lugar", han dicho desde el MSCC a la agencia TASS. El principal asesor de la gobernación de Crimea, Oleg Kriuchov, ha confirmado fuertes estruendos esta noche pero que no tenían que ver con el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con Krasnodar y que ya ha sido objetivo de Ucrania otras veces. Por su parte, la agencia ucraniana UNIAN ha publicado un supuesto vídeo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en el que se muestra la cámara subjetiva de un drone naval en el momento en el que se dirige directamente a colisionar aparentemente con un petrolero. Fuentes del SBU han confirmado así a la citada agencia la autoría del ataque al buque ruso con un dron cargado con unos 450 kilogramos de TNT. "El barco cisterna estaba bien cargado de combustible, por lo que los 'fuegos artificiales' se podían ver desde lejos", ha dicho. Más tarde, el propio SBU ha compartido en Facebook unas declaraciones del jefe de la institución, Vasili Maliuk, en las que asegura que cualquier ataque a Rusia en agua territoriales de Rusia es "totalmente legal". "Si los rusos quieren parar el 'algodón' (nombre con el que se denominan a los ataques ucranianos a Rusia) deberían usar la única opción de salir de las aguas territoriales de Ucrania y nuestra tierra. Y cuanto antes hagan esto, mejor para ellos", ha añadido. Finalmente, Maliuk ha aseverado que Ucrania derrotará "cien por cien al enemigo en esta guerra", iniciada a finales de febrero de 2022, hace ya más de 17 meses, por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Un ataque con drones en el estrecho de Kerch ha ocasionado daños al petrolero ruso SIG, procedente de Turquía. La sala de máquinas de la embarcación ha quedado inundada, pero ningún miembro de la tripulación ha resultado herido. El impacto del dron, que ha ocurrido a unos 51 kilómetros del estrecho de Kerch, ha provocado una detonación que ha sido vista desde la península y ha dejado el barco sin poder moverse a no ser que sea remolcado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06