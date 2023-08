Ucrania exige a Cruz Roja que denuncie a Rusia por su maltrato sistemático de prisioneros

Marcel Gascón

Kiev, 6 ago (EFE).- Ucrania ha expresado en repetidas ocasiones su frustración con el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y denuncia que sea incapaz de evitar el maltrato a los presos de guerra en manos del Ejército ruso, como explica a EFE el Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets.

Pese a ser la organización encargada de velar por el cumplimiento de la Convención de Ginebra, Kiev considera que la CICR no ha sido capaz de garantizar que Rusia trate a los prisioneros según lo estipulado por el tratado.

Las críticas de Kiev han venido de prácticamente todos los dirigentes ucranianos con atribuciones en la cuestión, incluido el presidente, Volodímir Zelenski, aunque no siempre se ha logrado explicar qué podía hacer la organización ante la negativa de Rusia de dar acceso a los prisioneros de guerra bajo su cautiverio.

En una entrevista organizada por el Centro para el Diálogo Trasatlántico de Ucrania en Kiev con varios medios de España y Latinoamérica, el Defensor del Pueblo Lubinets, dio una respuesta clara a esta pregunta y pidió a los donantes del CICR que se planteen dejar de contribuir si la organización no demuestra su utilidad.

“A lo que aspiro es a que el CICR certifique abierta y jurídicamente que Rusia está violando la Convención de Ginebra, porque ése es el mandato del CICR”, dijo Lubinets, interpelado por EFE sobre sus expectativas respecto a la organización, que hasta ahora ha optado por la discreción y el perfil bajo ante las críticas de Kiev.

“La neutralidad (a la que está obligada la Cruz Roja) no está reñida con la objetividad”, agregó el Defensor del Pueblo, que recrimina a la organización que no denuncie formal y públicamente a Rusia por no respetar un convenio internacional que firmó.

El Defensor del Pueblo ucraniano recordó que -como han denunciado numerosos prisioneros de guerra ucranianos y liberados y ha podido saber EFE de familiares de algunos de ellos- Moscú niega a los cautivos ucranianos prácticamente todos los derechos que les reconoce la convención, de la que es firmante Rusia.

Lubinets recordó que buena parte de los prisioneros ucranianos retornados en intercambios con los rusos vuelven “con decenas de kilos menos”. Según explicó a EFE esta semana el portavoz del órgano estatal ucraniano que se ocupa de los canjes, Petró Yatsenko, un 95% de los soldados ucranianos liberados dan testimonio de haber sido torturados.

El Defensor del Pueblo señaló que, mientras los prisioneros rusos capturados por Ucrania “pueden hablar todos los días por teléfono con sus familias”, que también conocen su paradero, las familias de los cautivos ucranianos ignoran el lugar de detención de sus seres queridos, a los que se les niega cualquier tipo de contacto o de información sobre ellos.

“De todos los prisioneros que han vuelto a casa, ¿saben cuántos han visto alguna vez, una sola vez, a un representante del CICR? Cero”, dice Lubinets para evidenciar el fracaso de la organización a la hora de hacer cumplir la Convención de Ginebra, que obliga al Estado bajo cuya custodia están los militares a permitir que éstos sean visitados por la Cruz Roja.

El Defensor del Pueblo explicó que el CICR justifica su incapacidad para hacer respetar los derechos de los cautivos ucranianos en la negativa de Rusia a permitirle tener acceso a estos prisioneros, y recriminó a la organización que no denuncie públicamente la actitud rusa y destaque al mismo tiempo que Ucrania sí les permite desempeñar su papel.

“Este comportamiento del CICR favorece a Rusia”, remachó Lubinets, que, en la línea de Zelenski y otros altos cargos ucranianos, abogó por un nuevo sistema internacional para hacer cumplir los derechos de los prisioneros de guerra que acabe con el actual monopolio que la Cruz Roja tiene actualmente en esta misión, pues a su juicio se está revelando inútil.

El Defensor del Pueblo ucraniano hizo un llamamiento a los donantes del CICR: “Tal vez tengan que plantearse dejar de financiarlo si no puede ofrecer ningún resultado concreto”. EFE

