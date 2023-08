Rusia invita a EEUU a consultar sus dudas sobre los requisitos de Moscú para volver al acuerdo de granos

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha invitado a la diplomacia estadounidense a consultar sus dudas sobre los requisitos de Moscú para retornar al acuerdo de granos, del que se salió a mediados de julio al considerar que no se estaba cumpliendo la parte que le beneficiaba. Zajarova ha lanzado una publicación en su canal oficial de Telegram donde alude a unas declaraciones del jefe de la Oficina del Departamento de Estado para la Coordinación de Sanciones, James O'Brien, en las que insta a Rusia a "aclarar lo que está pidiendo" para volver al acuerdo. "Queremos la implementación de la segunda parte del acuerdo del paquete de la Iniciativa del mar Negro. Todo lo que se registró en el papel está certificado por el secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres)", ha manifestado la portavoz de la diplomacia rusa. "Si la información en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no es suficiente, un representante de la Embajada estadounidense (en Moscú) puede comunicarse con el Ministerio de Exteriores de Rusia para obtener aclaraciones adicionales", ha zanjado Zajarova. El acuerdo para la exportación de productos agrícolas desde puertos ucranianos del mar Negro, uno de los escasos pactos alcanzados entre Kiev y Moscú, fue ratificado a mediados de julio de 2022, sin embargo, tras varias prórrogas, Rusia decidió un año después, también a mediados de julio, retirarse del acuerdo. Las autoridades rusas esgrimen que el pacto incluía también la importación de fertilizantes rusos, así como un plan de distribución de alimentos para países vulnerables, condiciones que desde el Kremlin consideran que no se han cumplido. Además exigían la retirada de sanciones a productos agrícolas rusos.