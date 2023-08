¿Qué hay de cierto en la crisis matrimonial de María Pombo y Pablo Castellano? Su amiga Paula Ordovás responde

María Pombo ha estado en boca de todos durante los últimos meses. Esta vez, la influencer ha compartido en sus redes sociales "por error" una nota en la que escribía algo muy íntimo y que no se imaginaba que sus seguidores iban a ser capaces de averiguar lo que ponía: "Mi matrimonio que estaba en la cuerda floja está mejor que nunca, más enamorados y felices que nunca. Muchas gracias". Por culpa de este despiste - que no es el primero que comete, ya que hace unos meses ella misma se encargó de filtrar su embarazo - todo el mundo solo habla de una cosa, y es que parece ser que no todo es tan bonito como parece y que hay una parte que ha vivido su matrimonio que desconocíamos por completo. Para poder salir de dudas, el equipo de Europa Press ha podido hablar con su gran amiga, la influencer Paula Ordovás, quien ha asegurado que desconoce por completo si la influencer y su marido Pablo castellanos han atravesado una crisis en su matrimonio: "No puedo decirte porque no lo sé, lo siento mucho". En otro orden de cosas, Paula ha confesado que apoya a Victoria Federica como influencer de moda: "Es una niña monísima, estilosisisma, encantadora así que no me extraña que triunfe. Al final es una chica que ha crecido con ello y por supuesto que la veremos en otros photocalles bueno, yo creo que ella sabe manejarlo, lo controla la veremos en más photocalles y nada".