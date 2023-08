(Previa) Países Bajos y EEUU, sin confiarse en sus octavos de final ante Sudáfrica y Suecia

Los octavos de final del Mundial de fútbol femenino, que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda, vivirán este domingo su segundo capítulo con la disputa del atractivo Suecia vs Estados Unidos y también del Países Bajos vs Sudáfrica, cuyo vencedor se enfrentará al combinado español en la ronda de cuartos. En el camino hacia la final de Sídney, afrontan sus peligrosos cruces dos de las principales candidatas al título, pues los focos continúan puestos sobre EE.UU. y sobre Países Bajos. En el caso estadounidense, la cita ante Suecia servirá como una auténtica prueba de fuego, en virtud de que las suecas sí hicieron sus deberes en el Grupo G. Con pleno de victorias en sus tres partidos, y luciendo un bagaje de nueve goles a favor y tan solo uno en contra, las pupilas de Peter Gerhardsson están cuajando una buena actuación y buscarán en el Estadio Rectangular de Melbourne otro triunfo que les aporte más caché. Si vencen, en la siguiente ronda se medirían frente a Japón. Sin embargo, llegar a esa instancia pasará por un reto mayúsculo para la actual subcampeona olímpica. En octavos jugará contra la actual campeona del mundo y número uno del ranking de la FIFA, aunque algo herida en su orgullo por el discreto desempeño en el Grupo E. Una fácil victoria ante Vietnam (3-0) dio paso a dos insulsos empates. El 1-1 de las estadounidenses ante Países Bajos en la segunda jornada obligó a que, ya en la tercera y definitiva, no hubiera despistes frente a Portugal. Pero el 0-0 de dicho encuentro ante las portuguesas, que incluso gozaron de una impresionante ocasión de marcar en los últimos minutos, amargó los ánimos de Alex Morgan, Megan Rapinoe y compañía. Toda esa combinación de resultados hizo que Países Bajos finalmente liderase el grupo, citándose ahora en el Estadio de Fútbol de Sydney con la selección de Sudáfrica. Gracias a su segundo puesto en el Grupo G, dejando en la cuneta a Italia y a Argentina, las sudafricanas amarraron 'in extremis' su billete para estos octavos de final. Significará, además, su debut en dicha ronda mundialista. Por eso el equipo entrenado por Desiree Ellis parte casi sin complejos en su duelo contra la 'Oranje', más experimentada en estas batallas a vida o muerte. El conjunto que gane se verá las caras con España, en la madrugada del jueves al viernes (03.00 horas), en los cuartos de final.