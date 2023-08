Pakistán completa su censo nacional y podría comportar un retraso de dos meses de las elecciones generales

El Gobierno de Pakistán ha anunciado este sábado la culminación del nuevo censo nacional, que podría comportar según estimaciones oficiales un retraso de dos meses en las elecciones generales previstas para este año en medio de un clima de enorme tensión política, exacerbado todavía más por el arresto, también hoy, del líder opositor y ex primer ministro Imran Jan por delito de corrupción. Pakistán todavía no ha fijado una fecha exacta para las elecciones pero la Constitución del país obliga a convocarlas en un plazo de 90 días tras la disolución de la Asamblea Nacional, el próximo 9 de agosto, cuando expira la legislatura. Sin embargo, el ministro de Derecho y Justicia de Pakistán, Azam Nazir Tarar, ha reconocido a la cadena GEO TV que la nueva redistribución poblacional podría implicar "un retraso de entre dos meses y dos meses y medio" sobre la celebración de los comicios, que podrían irse a principios de 2024. Sin embargo, este retraso no es ni mucho menos seguro, porque a principios de esta semana el primer ministro del país, Shebhaz Sharif, ha reconocido que las autoridades electorales paquistaníes no están preparadas para celebrar elecciones según este nuevo censo. La propia Comisión Electoral había avisado de su incapacidad para trazar a tiempo las nuevas circunscripciones derivadas de este recuento. Este nuevo "censo digital" fue aprobado, a petición de la oposición, propio Imran Jan cuando estaba al frente del país, cargo que desempeñó hasta la moción de censura que le sacó del cargo en abril del año pasado, en el estallido de la crisis política que sacude ahora mismo a Pakistán. Según los resultados del censo, la población de Pakistán ha aumentado a 241,4 millones de personas, con una tasa de crecimiento anual del 2,55 por ciento. Punyab es el estado más poblado, con 127,6 millones de personas y una tasa de crecimiento del 2,53 por ciento, seguido de Sindh (55,6 millones), Baluchistán (14,8 millones) y Jíber Pajtunjua (40,8 millones). Islamabad, capital homónima incluida, acoge a 2,3 millones de personas. El nuevo censo estima la población rural en el 61,18 por ciento del total, frente a un 38,82 por ciento de población urbana. El primer ministro paquistaní, en una declaración recogida por el diario 'Dawn', ha mostrado su preocupación por estos datos. "La población de Pakistán ha crecido en 35 millones en seis años y la tasa de crecimiento de la población de Pakistán es mucho más alta que el crecimiento económico", ha indicado el mandatario, quien ha insistido en la necesidad de equilibrar lo antes posible ambas curvas de cara al futuro.