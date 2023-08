Los fiscales contra Trump piden el secreto de sumario tras denunciar amenazas del expresidente

Los fiscales federales en el caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por intentar revocar las elecciones de 2020 han pedido el secreto de sumario tras denunciar que el exmandatario les ha amenazado en las redes sociales y la divulgación nuevas informaciones sobre el caso podrían poner en riesgo el procedimiento y sus participantes. Los fiscales han usado como argumento un mensaje publicado este pasado viernes por la noche por el expresidente en su red social, Truth Social: "¡Si vais a por mí, iré a por vosotros!", escribió Trump, todo en mayúsculas, en un mensaje que fuentes de su campaña consideran "por definición un acto de ejercicio de la libertad de expresión" sin más trascendencia, según un comunicado recogido por el 'New York Times'. Sin embargo, los letrados han presentado a la jueza instructora del caso, Tanya S. Chutkan, un pantallazo del mensaje para solicitar una medida de protección "particularmente importante en este caso", dado que Trump "ha publicado con anterioridad mensajes en redes sociales contra testigos, jueces, letrados y otras personas relacionadas con cuestiones legales en su contra". Horas antes, el equipo de campaña de Trump había publicado en la red social X otro mensaje en el que describía a los fiscales encargados de los diferentes casos contra el expresidente como "el escuadrón del fraude". La jueza todavía no se ha pronunciado sobre esta petición. El expresidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. Finalmente, el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas. Trump ha asegurado que estas acusaciones no tendrán el más mínimo impacto en su campaña para regresar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del año que viene, a las que ahora mismo parte como el máximo favorito sin discusión para la nominación final del Partido Republicano.