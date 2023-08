Las mujeres con embarazos complicados quedarán temporalmente exentas de la prohibición del aborto en Texas (EEUU)

Las mujeres con "embarazos complicados" quedarán exentas de la prohibición del aborto en el estado de Texas (Estados Unidos) gracias a una orden judicial temporal emitida este viernes en la que se recurre a la falta de claridad sobre las exenciones médicas de la prohibición como justificación para esta resolución. En su fallo, el Tribunal --la corte de distrito del condado de Travis-- ha reflejado que no existe --a su parecer-- "certeza sobre si la excepción médica a la prohibición del aborto en Texas permite a un médico prestar servicios de aborto cuando, a su juicio buena fe del médico y en consulta con la persona embarazada, una persona embarazada tenga una emergencia física". En este sentido, los médicos no podrán ser procesados por practicar abortos, entre otros, ante "una afección física o una complicación del embarazo que suponga un riesgo de infección o que haga que la continuación del embarazo no sea segura para la embarazada o ante "una afección fetal que haga improbable que el feto sobreviva al embarazo y se mantenga con vida tras su nacimiento". Esta resolución temporal se mantendrá hasta que se complete la demanda contra Texas, a menos que intervenga un tribunal superior, aunque se espera que la medida cautelar sea apelada. "El fallo de hoy alivia meses de confusión sobre qué condiciones califican como emergencias médicas bajo las prohibiciones de aborto de Texas, dando permiso a los médicos para usar su propio juicio médico para determinar cuándo se necesita un aborto", ha expresado la presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, Presidenta y directora ejecutiva del centro, Nancy Northup, en un comunicado. La organización de Derechos Humanos Centro presentó el pasado marzo una demanda contra el estado de Texas en nombre de cinco mujeres a las que se les negó practicar un aborto, a pesar de que la legislación del estado permite hacerlo en situación de emergencias médicas, como era el caso de estas cinco mujeres, según afirmó el centro en su momento. Northup considera que el actual dictamen "debería evitar que otros tejanos sufran el trauma impensable que soportaron sus demandantes" y presentado como "inconcebible" una posible apelación por parte de Texas. "La corte ha sido clara: el aborto es un cuidado de la salud esencial que salva vidas", ha sentenciado la representante de la organización. La Corte Suprema de Texas ratificó en marzo de 2022 una ley aprobada en septiembre de 2021 que por la que prohibía el derecho al aborto incluso en situaciones de violación o de incesto, después de que varias organizaciones y clínicas abortistas iniciaran una lucha legal contra la polémica norma.