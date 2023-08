Laia Codina: "Empieza una nueva historia"

La internacional española Laia Codina ha asegurado que empieza "una nueva historia" para España después de ganar a Suiza (1-5) y avanzar a cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y está convencida de que este equipo puede "hacer cosas grandes" y "escribir páginas de oro". "Empieza una nueva historia. Queremos escribir páginas de oro. Empiezan los cuartos de final, que de verdad que me pone los pelos de punta. Tenemos muchas ganas y creo que este equipo puede hacer cosas grandes", señaló en declaraciones a RTVE tras el encuentro en Auckland. La de Campllong, que anotó en propia el único gol del combinado helvético tras equivocarse en un pase atrás, pudo enmendar su error firmando el cuarto tanto de las españolas. "Cuando he visto que entraba he dicho 'ya está, comienza otro partido desde cero'. En la vida, cuando te dan palos, te levantas", manifestó. "La solución era meter otro y me he dicho 'hay que meter'; cuando he visto que tenía la opción sabía que tenía que ser mía, y así ha sido. Tenía que ser mía, por el equipo, porque había metido ese gol, ese error que no puedo cometer. He entrado y he compensado un poco", concluyó.