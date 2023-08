La Misión Permanente de Corea del Norte ante la ONU defiende su derecho a usar armas nucleares para autodefensa

La Misión Permanente de Corea del Norte ante las Naciones Unidas ha criticado este viernes a "las fuerzas vasallas" que han rechazado el "refuerzo de la disuasión nuclear para la autodefensa" por su parte y ha defendido que se trata de "un ejercicio justo de su soberanía para evitar el estallido de una guerra nuclear", ha informado la agencia estatal KCNA. "Los signatarios del TNP (Tratado de No Proliferación) no deben tener problemas con Corea del Norte por su ejercicio legítimo de soberanía, ya que se retiró legalmente del TNP hace 20 años", ha expresado la misión permanente de la RPDC ante la Oficina de la ONU en su comunicado, emitido conjuntamente con las organizaciones internacionales en Viena. Corea del Norte justifica su postura argumentando que dicho refuerzo permitirá "defender la soberanía nacional y la integridad territorial y controlar y gestionar la situación de la península de Corea de manera estable, bajo el entorno de seguridad inestable en la región causado por tal amenaza nuclear de Estados Unidos y sus aliados". En este sentido, la misión ha cargado contra la potencia norteamericana por tener armas nucleares y por "priorizar unilateralmente" sus "estrechos intereses de seguridad", instando a "detener de inmediato los movimientos para 'compartir energía nuclear'" o "reforzar la disuasión extendida con los estados no nucleares que socavan la base del sistema internacional de no proliferación nuclear". "Su fuerza nuclear nunca será una amenaza para aquellos países que respetan su soberanía e intereses de seguridad", ha añadido la misión permanente, que ha invitado a la comunidad internacional a "alzar las voces de denuncia contra la peligrosa amenaza estadounidense del uso nuclear y actos ilegales como la proliferación de armas nucleares, causa fundamental de la inestabilidad y la confrontación, e inmediatamente tomar medidas prácticas para garantizar la paz y la seguridad mundiales".