Kiko Matamoros tajante con Terelu Campos tras la exclusiva hablando de su madre, María Teresa Campos

Tras disfrutar de unas vacaciones en el sur de Italia, Kiko Matamoros y Marta López Álamo han vuelto a España y han hecho unas declaraciones al equipo de Europa Press que no han dejado a nadie indiferente. El colaborador televisivo ha mantenido un silencio notable sobre sus hijas, lo que ha dejado a los curiosos con más preguntas que respuestas. Al ser preguntado sobre la ruptura de Laura Matamoros con Benji Aparicio y su reconciliación con Anita Matamoros, Kiko Matamoros optó por no revelar nada al respecto. Cambiando su postura de mantener silencio, Matamoros no ha dudado en expresar su opinión sobre las hermanas Campos. Sobre la exclusiva otorgada por Terelu Campos donde habla sobre el estado de salud que atraviesa su madre, María Teresa Campos, en estos momentos, Kiko Matamoros comentó: "Eso le tiene que parecer a esa familia lo que crea conveniente la familia, yo no voy a entrar. Lo sorprendente es que no quiera que se hable y después hablen lo más grande. Sí me ha sorprendido". Dejó entrever su sorpresa ante la situación, aunque también reconoció que habría razones detrás de esa decisión. En relación a Carmen Borrego, Kiko fue directo y afirmó que no tiene nada que decir al respecto. "Eso no lo sé, que lo resuelvan ellas que cuando quieren hablan y cuando no se callan". El colaborador también mencionó sentirse "dolido" por unas informaciones falsas: "Ahora me enterado de que lo que había contado era mentira, ha visto a su nieto y había dicho que sí, pues no lo sé". El tema de la boda de su amigo Kiko Hernández con Fran Antón también es uno de los acontecimientos del año. Matamoros, aunque apoyando la unión, dejó en claro que no es su lugar opinar al respecto: "Falta un mes y medio. Claro que está bien, encantado y me parece estupendo pero no soy yo quien tiene que decir con quien se tiene que casar nadie y menos un amigo". En cuanto a su ex esposa, Makoke, Kiko Matamoros fue tajante y aparentemente indiferente hacia las noticias sobre Javier Tudela esperando una hija: "Me trae sin cuidado, no le deseo nada malo a la niña, pobrecita". Cuando se tocó el tema de si planean ser padres pronto, Marta López Álamo rápidamente respondió que no están pensando en eso por ahora, mientras que Matamoros respondió con tono irónico: "Igual se presenta hoy un niño en casa y dice que soy vuestro hijo, qué me abráis".