JMJ - 800.000 personas asistieron al Via Crucis con el Papa en Lisboa

LISBOA. 5 (Del enviado especial de Europa Press José María Navalpotro) Unas 800.000 ochocientas personas, según informa Vatican News, asistieron este viernes 4 de agosto al Via Crucis celebrado en la Colina del Encuentro (Parque Eduardo VII), el segundo gran evento masivo con el Papa de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa. La portavoz de la JMJ, Rosa Pedroso, ha confirmado a Europa Press que la asistencia a los actos está siendo incluso "mayor de la esperada". En todo caso, ha asegurado que desde la organización de la JMJ no se facilitarán datos oficiales, dada la variedad de cifras según las fuentes. Ayer, en rueda de prensa, las autoridades civiles (Protección Civil y Policía) prefirieron no dar cifras de anteriores eventos, y se remitieron a la organización.