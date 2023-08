El Vaticano precisa que el Papa improvisa porque se dirige a los fieles "como un pastor", no por problema de vista

El Vaticano ha precisado este sábado que el Papa no ha leído el discurso que tenía previsto en Fátima porque prefiere dirigirse a los fieles "como un pastor" y "escogiendo las palabras que le parecen más adecuadas", pero no por un problema "de vista". "El Papa se dirige a las personas que tiene delante como un pastor, escogiendo las palabras que le parecen más adecuadas, no por la vista", ha confirmado a Europa Press el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. El de Fátima no ha sido el único discurso que el Pontífice ha decidido improvisar, pues ya lo hizo también este viernes en el Vía Crucis ante cientos de miles de jóvenes. Asimismo, en su encuentro con centros de asistencia y caridad en el Centro Parroquial de Serafina, en Lisboa, el Papa tuvo que improvisar en esta ocasión, según explicó él mismo, porque no le estaban "funcionando los reflectores" y no quería "forzar la vista". En el discurso de este sábado en el Santuario de Fátima, ante unas 200.000 personas, según Vatican News, el Pontífice ha rezado por la paz y ha pedido una Iglesia "de puertas abiertas" a "todos, sin exclusión". Posteriormente, el portavoz del Vaticano ha explicado a los medios que el Papa ha tenido un "largo momento de silencio" en la capilla de las apariciones ante la Virgen y que "el Papa rezó, con dolor, por la paz". Además, el Papa Francisco ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter con una oración a la Virgen: "Con corazón de hijos te consagramos nuestras vidas, cada fibra de nuestro ser, todo lo que tenemos y somos, para siempre. Te consagramos la Iglesia y el mundo, especialmente los países en guerra". El texto continúa diciendo: "Obtén para nosotros la paz. Tú, Virgen del Camino, abre senderos donde parece que no existen". Y concluye: "Tú, que desatas los nudos, deshaces los enredos del egoísmo y los lazos del poder. Tú, que nunca te dejas ganar en generosidad, llénanos de ternura, cólmanos de esperanza y haznos gustar la alegría que no pasa, la alegría del Evangelio".