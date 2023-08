El Valencia cae en su Trofeu Taronja ante el Aston Villa

El Valencia CF perdió (1-2) este sábado en su Trofeu Taronja ante el Aston Villa en Mestalla, cierre de la pretemporada 'che' antes del inicio de LaLiga EA Sports la próxima semana. El equipo de Rubén Baraja compitió pero no tuvo la pegada de los ingleses, dirigidos por un viejo conocido de la afición de Mestalla como Unai Emery. Un año más, el Valencia parece que estará escaso de efectivos en un verano sin grandes refuerzos, pero el 'Pipo' buscará la conexión con su público y exprimir lo que tiene, mucha cantera, para intentar no sufrir al menos con salvar la categoría. Tras la previa festiva, el canterano Fran Pérez tuvo la primera ocasión, que se fue por poco por encima del travesaño. Sin embargo, en una buena contra, Watkins hizo el 0-1 para los visitantes en el minuto 22. A los de Baraja les faltó protagonismo arriba y de nuevo fue Fran Pérez quien más cerca estuvo del gol en la reanudación. Los de Emery respondieron con otra contra bien tirada que finalizó Buendía. Pepelu, ex del Levante, recortó distancias ya en el 87', en un saque de esquina que se 'envenenó' al tocar a un jugador inglés. El Valencia perdió así el 51º Trofeu Taronja, su primera derrota de la pretemporada tras cuatro victorias, y arrancará el curso liguero el próximo viernes ante el Sevilla.