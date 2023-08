Arantxa de Benito desvela cómo vivió uno de los "momentos más tristes y críticos de su vida", su divorcio de Guti

La historia de Arantxa De Benito demuestra cómo un corazón solidario y dedicado puede hacer una diferencia significativa en la vida de aquellos que necesitan apoyo y amor. La exmujer de Guti ha sido una de las figuras encargadas de organizar la cena solidaria en beneficio de 'Infancia Sin Fronteras', que se llevó a cabo en Marbella. Su compromiso y pasión por el apoyo a los más necesitados se reflejan en su participación activa en esta noble causa. Durante el evento, Arantxa De Benito ha desvelado al equipo de Europa Press un conmovedor secreto de su vida, revelando que ha apadrinado a un niño desde que era adolescente: "Desde muy jovencita tenía apadrinado a un niño desde los 16 años con una ONG, porque siempre desde pequeña me ha llamado el poder ayudar a los demás. Siempre me he sentido muy afortunada. Desde muy chiquitita he sido consciente de lo afortunada que soy. Justo cuando me divorcié, en uno de los momentos más tristes y críticos de mi vida, tuve la oportunidad, a través de la Fundación Atlético de Madrid, de conocer Infancia Sin Fronteras. Me vino muy bien el viaje en todos los sentidos". En un emotivo relato, Arantxa De Benito recordó cómo su compromiso solidario la ayudó a encontrar fuerzas en un momento difícil de su vida, su divorcio con el futbolista Guti, padre de su hija. "Luego tuve yo que pedir un poquito de ayuda. Cuando uno se atasca, hay que pedir un poquito de ayuda. Pero es verdad que me sirvió de mucha ayuda hacer un voluntariado en Nicaragua, especialmente en Atahualpa", añadió. En cuanto a su nuevo rol de abuela, Arantxa De Benito expresó su amor y dedicación hacia su nieto. "Hoy que llevo fuera de casa trabajando todo el día, me muero de ganas por achucharle. Es la cosa más bonita del mundo. Enamorada de él. De momento, lo único que hago es quererle, achucharle, ayudarle, hacerle reír y, si necesita ayuda, Zaira, echarle una mano", compartió con entusiasmo.