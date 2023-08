Al menos tres personas mueren en Eslovenia por las lluvias torrenciales al norte y el oeste del país

Al menos dos personas han muerto en Eslovenia como consecuencia de las lluvias torrenciales que azotan el norte y el oeste del país desde el jueves y que han traído consigo inundaciones, cortes de energía y problemas de tráfico, ha informado este viernes la agencia de noticias eslovena STA. Los fallecidos son una anciana eslovena y dos hombres de Países Bajos, que perdieron la vida posiblemente al ser alcanzados por un rayo, según la misma agencia. Sin embargo, aunque el Ejecutivo holandés ha confirmado las muertes, no ha aclarado su causa. En lo que a la muerte de la anciana respecta, las autoridades continúan investigando las circunstancias en la que se produjo. Por otro lado, las inundaciones han provocado que más de 16.000 personas se queden sin suministro eléctrico y que numerosas carreteras hayan sido cerradas total o parcialmente en todo el país, también por los deslizamientos de tierra. La Agencia de Medio Ambiente de Eslovenia (ARSO) ha emitido una alerta roja --inundaciones a gran escala-- en el noreste, el noroeste y el centro del territorio nacional. Se prevé que las fuertes lluvias se prolonguen al menos durante las próximas 24 horas y que se extiendan a Bosnia y Croacia. "En estos momentos, la seguridad de los ciudadanos de Eslovenia es la prioridad, por eso les pido que tomen en serio todas las advertencias de las autoridades, no subestimen a la naturaleza y no se expongan al peligro innecesariamente", ha escrito el primer ministro del país, Robert Golob, en su cuenta de Facebook. Golob ha asegurado en la misma red social que "el sistema de protección y rescate de desastres naturales y de otro tipo funciona", recalcando que "todos los equipos en el campo están haciendo lo posible para ayudar a la gente" y pidiendo a los ciudadanos eslovenos que "sigan las instrucciones de las autoridades". Por su parte, fuentes de la Administración de Protección y Rescate han explicado a STA que el número de emergencia 112 está "sobrecargado" debido a la ingente cantidad de consultas relacionadas con accidentes meteorológicos que están recibiendo y han instado a la ciudadanía a no llamar a este número "a menos que sea absolutamente necesario".