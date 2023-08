Visita a la Digital City de Samsung en Corea, donde más de 37.000 empleados dan forma al futuro de la marca

Samsung eligió por primera vez la ciudad de Seúl para acoger el evento de lanzamiento global de sus nuevos 'smartphones', en este caso los esperados Galaxy Z Fold5 y Flip5. Corea se vistió de gala para este día y periodistas de todo el mundo acudieron al país para seguir de cerca las novedades del gigante tecnológico, aprovechando la ocasión para hablar con sus directivos y visitar la Samsung Digital City, donde más de 37.000 empleados dan forma al futuro de la marca. En la ciudad donde se fundó la compañía, Suwon, a poco más de una hora en coche del centro de Seúl, se encuentra uno de los mayores complejos tecnológicos del mundo, que desde principios de los años 2000 acoge el centro de Investigación y Desarrollo de Samsung. Un espacio que ha visto nacer algunas de las principales novedades tecnológicas de la marca en las últimas décadas, desde las primeras pantallas curvas de TV hasta los móviles plegables que hoy buscan revolucionar este mercado. Un espacio de encuentro y colaboración para los más 37.000 empleados que trabajan en los 130 edificios que dan forma a este gigantesco campus. Y como 'ciudad' que es, cuenta también con todos los servicios que se pueden esperar: un gimnasio al que acuden 1.600 empleados cada día, piscinas olímpicas, guarderías para cerca de 900 hijos de empleados y más de una decena de cafeterías que sirven 50.000 menús diarios, además de un centro médico, pistas de bádminton, un rocódromo, campos de fútbol y baloncesto, etc. MUSEO DE INNOVACIÓN La visita comienza en el Samsung Innovation Museum (SIM), que abrió sus puertas en 2014 y está dedicado a la historia de la tecnología. En sus más de 10.000 metros cuadrados se encuentran algunas joyas tecnológicas, como los primeros televisores de Samsung comercializados en Corea, el primer 'smartwatch' de la historia (Samsung SPH-WP10) o móviles tan exclusivos como el que se puede ver en la película de Matrix y del que solo hay 5.000 unidades capaces de hacer llamadas. Y de estas reliquias del pasado damos un salto a algunas ideas que pueden dar forma a la tecnología del futuro. En estas instalaciones también se encuentra el C-Lab, una incubadora de ideas abierta a los empleados de Samsung, con el objetivo de que puedan poner en marcha sus planteamientos de negocio con el acompañamiento de expertos de la compañía. Desde 2012 más de 1.600 empleados de la empresa han participado en los 390 proyectos que ha acogido este programa. Todos estos proyectos pasan por un proceso de validación (que va de la idea al prototipo para acabar viendo si es realmente viable) y cuarenta de ellos lograron convertirse en empresas independientes ('spin-off' de Samsung). Entre los ejemplos de productos ideados en el C-Lab que se muestran a los asistentes hay un 'wearable' que se coloca alrededor del cuello y es capaz de captar imágenes en 360 grados o un cinturón inteligente capaz de monitorizar ciertos datos de salud y promover un estilo de vida más saludable. EL FUTURO DE LA TECNOLOGÍA Pero la visión sobre el futuro de la tecnología de Samsung va mucho más allá. Durante la visita, se proyectó un breve vídeo sobre algunos conceptos 'futuristas' en los que la compañía coreana podría estar trabajando, con una visión interesante de cómo ven el mundo. 'Wearables' que miden las constantes vitales hasta niveles insospechados, pantallas sobre cualquier tipo de superficie controladas por gestos (en las que la realidad aumentada juega un papel importante, sobre todo en las lunas de los automóviles), computación neuromórfica, hologramas, enormes cargadores inalámbricos capaces de llenar la batería de un coche, etc. "Samsung está contigo, por un mañana mejor", concluye el vídeo, sin dejar muy claro si esa tecnología acabará llegando a los hogares en el medio o largo plazo, aunque aporte algunas pistas al respecto. Hasta que esto ocurra (o no) la compañía cuenta dentro del campus con la 'eX Home', una vivienda que -en 12 espacios con cerca de 300 productos conectados- ofrece una demostración realista de las experiencias multidispositivo que sí se pueden vivir hoy mismo dentro del ecosistema SmartThings de Samsung.