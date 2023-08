Viernes, 4 de agosto de 2023 (08.00 GMT)

PERÚ CRISIS

Boluarte saldrá por primera vez de Perú desde que es presidenta para ir a cumbre amazónica

Lima (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, saludó este jueves que el Congreso haya autorizado su viaje a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica, que se celebrará el 8 y 9 de agosto en Brasil, y que será la primera salida al extranjero de la mandataria desde que asumió el cargo. "¡Por la Amazonía! Saludamos la decisión del Congreso de Perú de autorizar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a la próxima reunión de presidentes de los Estados partes del Tratado de Cooperación Amazónica, a realizarse en Brasil", señaló la Presidencia en su cuenta de Twitter tras la votación en el Legislativo.

NICARAGUA CRISIS

El papa Francisco dice que sigue "tratando de negociar" con el Gobierno de Nicaragua

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco y el Vaticano siguen "tratando de negociar" con el Gobierno de Nicaragua para lograr la excarcelación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por negarse a abandonar el país. "Seguimos, estamos tratando de negociar", respondió escuetamente el pontífice al ser preguntado por la situación en el país centroamericano y por lo que se puede hacer por el pueblo nicaragüense y el obispo encarcelado en una entrevista que publica hoy la revista española Vida Nueva.

PERÚ CASTILLO

Dictan 30 meses de preventiva a 4 implicados en supuestos sobornos en Gobierno de Castillo

Lima (EFE).- El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial de Perú dictó este jueves 30 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y al periodista Mauricio Fernandini, y otros dos ciudadanos mientras son investigados por su presunta participación en una red de sobornos en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). El juez Raúl Justiniano declaró la noche de este jueves la sentencia en el marco de la investigación de Fondo Mi Vivienda y se acogió así, en parte, al pedido de la Fiscalía, que pedía 36 meses de prisión para cada uno.

UCRANIA GUERRA

Rusia rechaza un ataque con drones a la península de Crimea y al puerto de Novorrosíisk

Moscú (EFE).- Las fuerzas rusas rechazaron hoy un ataque con drones a la península de Crimea y al puerto de Novorosíisk, también en el mar Negro, sin causar víctimas ni daños, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. "Esta noche, se frustró un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con drones de ala fija contra instalaciones en el territorio de la península de Crimea", señaló Defensa en un comunicado.

El papa Francisco quiere un representante permanente como "puente" entre Rusia y Ucrania

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco ha revelado que estudia la posibilidad de designar "un representante permanente" para "servir de puente" entre Rusia y Ucrania, al tiempo que anuncia que su enviado especial para mediar en la guerra viajará a Pekín, tras haber visitado ya Kiev, Moscú y Washington. "El cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, está trabajando a fondo como responsable de los diálogos" y "el avance más significativo tiene que ver con el retorno de los niños ucranianos a su país", explica al ser preguntado sobre la misión de paz vaticana, en una entrevista que publica hoy a la revista española "Vida Nueva".

NÍGER GOLPE

Las fuerzas aéreas alemanas evacuaron a 30 ciudadanos europeos de Níger

Berlín (EFE).- Un avión de las fuerzas aéreas alemanas aterrizó la madrugada pasada en el aeropuerto de Wunstorf (centro de Alemania) con 30 ciudadanos europeos a bordo, según informaciones de la televisión pública ARD. El avión, un aparato del tipo "A400M", había partido el jueves desde Niamey, informaron previamente fuentes militares, sin precisar sus nacionalidades ni si se trataba únicamente de civiles o también de militares.

Aterriza en Níger un avión militar español para los nacionales que quieran salir del país

Madrid (EFE).- Un avión A330 del Ejército del Aire aterrizó este viernes en el aeropuerto internacional de Niamey para llevar a España a los nacionales quieran abandonar Níger, según confirmó el MInisterio español de Defensa. Las nuevas autoridades nigerianas permitieron finalmente la entrada en su territorio al avión de la Fuerza Aérea española para evacuar a sus ciudadanos atrapados en Níger, donde queda medio centenar de españoles que residen o se encontraban viajando por el país africano.

CORÁN ESCANDINAVOS

Dinamarca reforzará controles fronterizos por amenaza causada por las quemas del Corán

Copenhague (EFE).- Dinamarca incrementará los controles fronterizos debido al aumento de la amenaza provocado por las quemas de ejemplares del Corán realizadas en las últimas semanas en este país escandinavo, informó este viernes el Ministerio de Justicia danés.La medida, que estará vigente hasta el próximo jueves, ha sido tomada por la Policía Nacional siguiendo una recomendación de los servicios de inteligencia (PET) e implicará que aumentarán los controles aleatorios en la frontera con Suecia y Alemania.

COREA DEL SUR SUCESOS

Apuñalan a un profesor en Corea del Sur en nuevo incidente similar en menos de un día

Seúl (EFE).- Un profesor fue apuñalado este viernes en una escuela superior de la ciudad surcoreana de Daejeon por un hombre no identificado que fue detenido tras darse a la fuga, informó la policía local, en el segundo incidente con apuñalamiento en el país en apenas un día. El sospechoso, que se cree que estaría en la veintena o treintena, apuñaló al docente en varias ocasiones, incluido en la cara y el pecho, en torno a las 10:03 hora local (1:03 GMT) en el centro de la mencionada ciudad situada a 139 kilómetros al sur de Seúl, según detalles publicados por la agencia local de noticias Yonhap.

PAPA FRANCISCO

El papa confirma que viajará a Argentina y desvela su intención de ir a Kosovo

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco viajará a Argentina el próximo año, después de las elecciones presidenciales, y no descarta hacerlo también a Uruguay, al tiempo que tiene intención de visitar Kosovo, pero no España de momento porque no va a ir a "ningún país grande de Europa hasta que no termine con los pequeños”. "Puedo confirmar que (Argentina) está en programa. Veremos si se puede hacer, una vez que pase el año electoral. Terminadas las elecciones, se puede hacer", declara Jorge Bergoglio, sin dar fechas concretas, en una entrevista que publica hoy a la revista española "Vida Nueva".

COLOMBIA FESTIVAL ERÓTICO

El festival de Arte Erótico más grande América Latina llega por segunda vez a Bogotá

Bogotá (EFE).- El festival de Arte Erótico más grande de América Latina, el AEFEST, fue presentado este jueves en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con motivo de su segunda edición en Bogotá, que se celebrará del 16 al 20 de agosto en distintos puntos de la ciudad. Este festival, que comenzó en 2016 en la ciudad de Medellín, se realizó en anteriores ediciones en Bogotá y en la ciudad española de Barcelona. EFE

int/cg