Victoria Federica, parón en su verano más divertido para cumplir con sus compromisos profesionales

Horas después de dejarse ver en Formentera presumiendo de cuerpazo con un escueto bikini durante una divertida jornada con amigos en alta mar a bordo de un exclusivo yate, Victoria Federica ha reaparecido en Marbella. Demostrando que su faceta de influencer es ahora mismo lo más importante para ella, la sobrina de Felipe VI no ha dudado en hacer un parón en sus vacaciones para cumplir con sus compromisos profesionales, convirtiéndose en la principal atracción de la inauguración de un restaurante en la localidad malagueña. Convertida en la gran apuesta de la agencia de representación 'Soy Olivia' tras la marcha de María Pombo hace unos meses, Victoria ha posado ante las cámaras cada vez más comoda y derrochando elegancia con un vestido negro estilo boho que potenciaba al máximo su bronceado y que combinó con unas sencillas sandalias planas y un collar de perlas. Una reaparición en la que sin embargo ha evitado contestar a las preguntas, dejando claro que su imparable progresión como modelo e influencer no implica que cambie su actitud con la prensa. Así, nos hemos quedado con las ganas de saber si es cierto que Froilán se muda de Abu Dabi a Dubai y si como se ha publicado en diferentes medios, el Rey Felipe VI no quiere que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía posen con ella y con su hermano en la fotografía familiar de la Familia Real en Mallorca por considerarlos malas influencias.