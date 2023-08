Sergio Scariolo: "En ataque ha ido bien Aldama, en defensa, menos"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, demostró calma después de un primer amistoso ante Venezuela camino al Mundial, con mucho que trabajar y limar sobre todo en los que no vienen trabajando con el equipo, como el debutante Santi Aldama. "Lo que nos habíamos puesto de objetivo en este partido lo hemos conseguido, que empezáramos otra vez, otra temporada, fieles a nuestra identidad, de cómo queremos jugar. Atrás, con una defensa activa, y adelante, con un ataque con ritmo y altruista", afirmó a los medios después del partido en el WiZink Center. Scariolo celebró cumplir con el guion y firmar un buena partido pese a un mal inicio. "Al margen de que hemos tenido acierto, controlado bien el rebote, creo que todos los jugadores han dado lo que podían dar. Hemos tenido tres primeros minutos malos, pero los impactos emocionales son más individuales. Es anecdótico", dijo. Por otro lado, el técnico italiano fue preguntado en concreto por Santi Aldama, quien dejó buenas sensaciones en su debut, con 16 puntos. "En ataque ha ido bien, en defensa, menos, pero llegará", apuntó sobre uno de los jugadores que puede dar un plus a España en el Mundial que arranca dentro de 20 días y donde defiende título. "Los que no han estado en el último par de años les ha costado un poco más pero tendremos otros entrenamientos y otros partidos para crecer. Un partido amistoso, ahora descanso. Ha sido un ciclo de trabajo bastante bueno, con buenas sensaciones a nivel colectivo, también a nivel individual, aunque es lo de menos ahora. Los momentos cuando uno tiene que estar en forma no es ahora", añadió. Por otro lado, Scariolo fue preguntado por el aliento de la afición en Madrid, con más de 10.000 personas en las gradas. "Este equipo durante muchos años ha dado tantas alegrías a los aficionados de toda España como para merecerse este cariño y esta pasión", zanjó.