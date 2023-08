Sectores rezagados de EE.UU. optan por reducir las horas para no despedir

(Bloomberg) -- Los empleadores de Estados Unidos en sectores en apuros, como el manufacturero, están reduciendo las horas en lugar de recurrir a fuertes recortes de empleo, debido a su experiencia con la reciente escasez de mano de obra que afectó a tantas empresas.

El número promedio de horas semanales para los trabajadores no supervisores en el sector manufacturero cayó el mes pasado a 40,6, lo que iguala el nivel más bajo desde los primeros días de la pandemia, mostró el viernes el informe de empleos del Gobierno.

Los últimos datos disponibles para el sector del transporte por camión muestran la menor cantidad de horas trabajadas desde 2020, mientras que las horas semanales trabajadas en bodegas se encuentran en el mínimo de un año.

La manufactura y el transporte se encuentran entre las industrias que han tenido más dificultades para recuperarse, a medida que muchos consumidores cambian sus patrones de gasto de bienes a servicios. La actividad fabril estadounidense ha registrado una contracción por nueve meses y la actividad de transporte de carga se ha ralentizado.

A pesar de los problemas recientes, las empresas centradas en los bienes solo han logrado recortar las nóminas hasta cierto punto. Si bien las empresas manufactureras y de transporte han reducido en gran medida los planes de contratación desde el año pasado, el crecimiento del empleo en esas industrias simplemente se ha estancado.

“Si bien el negocio se ha desacelerado en algunas industrias, los empleadores son en gran medida reacios a despedir a los trabajadores por temor a que la recontratación pueda ser difícil cuando la economía se vuelva a acelerar”, dijo Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank, en una nota. “Eso se traduce en una disminución de la semana laboral promedio”.

La semana laboral promedio para todos los trabajadores no supervisores, que incluye a la mayoría de los trabajadores estadounidenses que no están en puestos gerenciales, se mantuvo en 33,8 el mes pasado e igualó el nivel más bajo desde abril de 2020.

Algunos pueden considerar que se están presentando grietas en el mercado laboral, pero Omair Sharif, presidente y fundador de Inflation Insights LLC, señala que las horas trabajadas simplemente se están normalizando.

“Si bien la semana laboral se ha moderado claramente desde las aproximadamente 34,5 horas de principios de 2021, todavía parece bastante saludable en comparación con el promedio anterior al covid”, dijo.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original:Struggling US Sectors Trim Hours Rather Than Slash Payrolls

--Con la colaboración de Hannah Pedone.

©2023 Bloomberg L.P.