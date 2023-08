Santi Aldama: "Para ser un primer día está bastante bien, me va a costar dormir"

El ala-pívot de la selección española Santi Aldama confesó que vivió un sueño este viernes al debutar con la absoluta en la victoria sobre Venezuela en el WiZink Center de Madrid, un "primer día bastante bien" que les señala dónde mejorar camino al Mundial. "Está bien, muchas cosas por mejorar, pero para un primer día está bastante bien. Lo he soñado muchas veces y que ya esté aquí me hace mucha ilusión y me va a costar dormir esta noche", dijo a los medios en el Palacio de los Deportes madrileño. El jugador de Memphis Grizzlies debutó con España en el primer encuentro de preparación de cara al Mundial que arranca en 20 días y dejó una buena actuación con 16 puntos. "Tenía muchas ganas de que empezase, un poco de ansia, pero una vez empecé a jugar me sentí cómodo y con estos compañeros es bastante fácil", afirmó. "El partido me deja muchas cosas buenas, también cosas a mejorar. Es el primer partido, llevamos muchos días entrenando. Es bueno, ya vemos lo que hay que mejorar para los próximos partidos. Ha sido increíble, mi primer partido en España desde hace mucho tiempo. La afición ha estado increíble, estoy en una nube", añadió. Por otro lado, Aldama destacó el buen movimiento del balón, encontrar al compañero libre, algo que ha mejorado en la NBA. "Hemos estado acertados, pero hemos movido la bola bien y eso siempre ayuda. El juego se mueve rápido y encontrar al compañero que esté abierto es la manera más fácil para ganar", terminó.