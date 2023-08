Previa del Suiza - España

La selección española femenina de fútbol afrontará este sábado (7.00 horas/La 1) su cruce de los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda ante Suiza, un rival competitivo y rocoso a nivel defensivo frente al que espera romper por fin su maleficio con los partidos eliminatorias y seguir avivando su sueño. España ha cumplido con su primer objetivo y se clasificó de nuevo para las rondas decisivas de la Copa del Mundo. Lo certificó sin urgencias y con solvencia tras sus victorias ante Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0), pero en su primer gran examen dejó demasiadas dudas, para las cuales ya no hay margen cuando se inician los partidos sin red. Japón deshilachó a la 'Roja' con una dura y contundente goleada (4-0), apoyada en un orden defensivo y una eficacia al contragolpe letales, una receta que parece que será la que presente su siguiente rival. El equipo que entrena Jorge Vilda no tuvo argumentos, apenas dispuso de ocasiones y la imagen que dejó, sobre todo defensiva, no fue buena, aunque ya han pasado días para digerirlo y rehacerse para afrontar a una Suiza que no lo pondrá fácil pese a la teórica diferencia que puede haber entre ambas. Las jugadoras españolas han hecho autocrítica y saben que no se pueden permitir una actuación similar en lo que resta de Mundial si quieren aspirar a llegar lejos. El primer paso ahora es hacer historia y pisar por primera vez los cuartos de final mundialistas, para lo que necesita ganar por primera vez un cruce, algo que se le ha resistido en sus cinco anteriores intentos en una gran competición, entre ellos los dos más recientes en la pasada EURO (2-1 en la prórroga ante Inglaterra) y en el último Mundial (2-1 ante los Estados Unidos). España quiere demostrar una frase muy repetida tras su primer revés en un torneo donde no había, de todos modos, firmado tampoco partidos completos ante Costa Rica y Zambia. "Ni antes éramos tan buenas ni ahora tan malas" es algo que han dicho varias internacionales que quieren aprender de la lección aprendida ante las 'Nadeshiko' frente a un combinado suizo que tiene en su disciplina defensiva una de sus grandes virtudes. SUIZA NO HA ENCAJADO TODAVÍA El equipo español tendrá que mejorar principalmente sus prestaciones defensivas. Ivana Andrés vuelve a apuntar a baja y Rocío Gálvez, su reemplazo ante Japón, no estuvo muy fina y podría dejar su sitio a Laia Codina. Este podría ser el único cambio respecto al último once, aunque Jorge Vilda también podría buscar soluciones para mejorar las prestaciones ofensivas y meter algún cambio arriba con la entrada de otra extremo (Athenea del Castillo o Eva Navarro) o de alguna de sus goleadoras (Alba Redondo o Esther González), además de un mejor partido de jugadoras como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas o Jenni Hermoso. "Conocemos las cualidades de España y sabemos que es favorita contra nosotros, pero lo aceptamos. Estamos centrados en nosotras mismos, tendremos preparadas nuestras soluciones y tendremos nuestras ocasiones", advirtió en la previa la seleccionadora suiza, la alemana Inka Grinks, que fue una reputada delantera con su país. Suiza no permitió ningún gol en la fase de grupos ante Filipinas (2-0), Noruega (0-0) y Nueva Zelanda (0-0) y se agarrará a esa fortaleza para tratar de contener al combinado español en un duelo también histórico para las suizas, que tampoco han estado nunca en cuartos y que juegan una fase eliminatoria por segunda vez tras el Mundial de Canadá 2015, donde cayeron ante Canadá (1-0). El equipo de Grings cuenta con futbolistas de buen nivel, sobre todo de mediocampo hacia arriba como la futbolista del FC Barcelona Ana-Maria Crnogorcevic, que con su selección juega como principal referencia ofensiva, y Ramona Bachmann, que juega en el PSG y ha jugado en otros clubes de nivel (Chelsea y Wolfsburgo). Atrás, además de sus zagueras, ha destacado la veterana portera Gaelle Thalmann, que tras este Mundial se retirará. Estas tres jugadoras ya estuvieron en el cruce de 2015. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. SUIZA: Thalmann; Aigbogun, Maritz, Stierli, Riesen; Sow, Walti, Reuteler; Bachmann, Crnogorcevic y Piubel. ESPAÑA: Misa Rodríguez; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Codina, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Alexia Putellas; Salma Paralluelo, Jenni Hermoso y Mariona Caldentey. --ÁRBITRA: Cheryl Foster (GAL). --ESTADIO: Eden Park de Auckland. --HORA: 7.00/La 1.