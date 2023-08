Petro elige a abogado en caso que implica a su hijo por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha elegido a un abogado para que sea su representante legal en el caso de su hijo Nicolás Petro, quien reconoció haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de su padre y está imputado por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. "Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente", ha explicado este viernes en un comunicado publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Asimismo, el mandatario colombiano ha asegurado que siente "dolor a nivel personal" por las informaciones que han surgido sobre "presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa", si bien ha recalcado que, pese a ello, continuará "decididamente" con su agenda presidencial. "Sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial (...) Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor", ha zanjado. Petro ya afirmó en la víspera que no le ha dicho a ninguno de sus hijos que delincan. "No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares", aseguró, agregando además que buscan "abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia". PROCEDIMIENTO PRELIMINAR EN UN COMITÉ DEL CONGRESO El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, Wadith Manzur, ha informado este viernes de que hay abierto un procedimiento preliminar para investigar la presunta financiación ilegal de la campaña de Petro. "Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionado con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás. Esta se encuentra en etapa de investigación previa", ha señalado, tal y como ha recogido el diario 'El Tiempo'. En concreto, la representante por Alianza Verde, Olga Velásquez, el representante por Pacto Histórico, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, son los encargados de incorporar nuevas pruebas sobre el caso al expediente. No obstante, la comisión que lleva el caso --que está en una primera etapa de estudio-- ha sido criticada con anterioridad por su falta de eficacia a la hora de obtener resultados, según ha informado la emisora colombiana Caracol. Nicolás Petro está imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por una trama de financiación ilegal para la campaña presidencial por Pacto Histórico de su padre en la que estarían implicados el narcotraficante Samuel Santander, alias 'El hombre Marlboro', y el empresario Alfonso Hilsaca. En el caso también está involucrada la que fuera pareja del hijo de Petro, Daysuris Vásquez, quien ha incurrido en presuntos delitos de lavado de capitales y violación de datos personales, según la Fiscalía, al actuar como administradora del dinero.