Petro asegura que no ha pedido a sus hijos delinquir y que su Gobierno se acabará "por mandato popular"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este jueves que no ha pedido a sus hijos delinquir, y que usar el caso de su hijo Nicolás Petro, imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, para intentar tumbar al "primer Gobierno popular del país" no servirá. "Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno, que sea el pueblo mismo, y el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales", ha asegurado Petro durante un discurso en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. "A ninguno de mis hijos ni de mis hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido. No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca, claro que han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", ha añadido el mandatario. Por su parte, el excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y presidente del Partido Comunes --rama política de la guerrilla--, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', ha expresado su apoyo a Petro. "Confío en la transparencia y rectitud del presidente. El país lo conoce por sus fuertes convicciones en favor de la paz, la justicia y el bienestar de los sectores populares. El tiempo despejará la bruma levantada por las actuaciones individuales de su joven hijo", ha escrito el exguerrillero en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Estas declaraciones han llegado poco después de que Nicolás Petro, haya admitido ante la Fiscalía haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de su padre, caso por el que ha sido imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por una presunta financiación ilegal. De hecho, se ha comprometido a entregar documentación, audios y otro tipo de pruebas como gesto de colaboración con la Justicia del país.