Pep Guardiola: "Bernardo tiene contrato, le queremos y él quiere seguir"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, fue claro sobre el posible interés del FC Barcelona en hacerse con los servicios de Bernardo Silva, jugador que tiene contrato y al que el técnico 'citizen' quiere retener, además de asegurar que el luso quiere seguir en el Etihad Stadium. "Bernardo Silva es muy importante para nosotros. Queremos que se quede y lo haremos todo. Sustituir a estos jugadores es muy difícil, pero quiere estar aquí", aseguró Guardiola en rueda de prensa previa a la Community Shield, en la que se medirán al Arsenal. Tras perder a Riyad Mahrez y a Ilkay Gündogan --se fue libre al Barça, precisamente--, el de Santpedor no quiere más bajas de peso en el equio. "Perder a Kyle Walkder y Bernardo sería muy difícil. Por eso vamos a hacer todo lo posible para retenerlos", reiteró. Y en el caso del luso, Bernardo Silva tiene un contrato que, según Guardiola, ambas partes quieren respetar. "Queremos que él se quede, porque él quiere quedarse. Y sí, vamos a hacer todo para que se quede y realmente él quiere estar aquí", aclaró. Por otro lado, reconoció que no quiere jugadores que estén a disgusto en su equipo. Por lo que si Silva quisiera salir, empezarían las posibles negociaciones. "No quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí. Quiero trabajar con chicos que quieran quedarse y aceptar mis decisiones y mi trabajo", recordó. "Tendríamos que recibir una oferta, y no hemos recibimos una oferta. Una oferta correcta. Bernardo es nuestro jugador y le queremos. Si lo quieren, que tomen un avión y vengan aquí, y hablarán con nuestro director deportivo y nuestro CEO para llegar a un acuerdo", avisó a los posibles clubes interesados. "Primero tienen que hacer una oferta, y esto no sucedió. Si sucediera, quedaríamos para negociar y lucharíamos para extender el contrato, para que se quedara con nosotros. Es tan simple como eso", recalcó. En resumen, reiteró que lucharán por mantener a Bernard Silva en sus filas. "Lucharemos hasta el final. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero no va a pasar nada si ambos clubes no llegan a un acuerdo. Porque son jugadores muy importantes que hay que reemplazar y acudir al mercado, y los sustitutos no cuestan ni 10 ni 50 millones, no", aportó. Por otro lado, aseguró que el central croata Josko Gvardiol está pasando las pruebas médicas antes de poder fichar por el City. "Gvardiol es un apellido precioso... Ahora está realizando las pruebas médicas. Todo el mundo sabe que está aquí en Manchester. Espero que podamos cerrar en traspaso en las próximas horas o los próximos días", desveló. Y celebró el regreso al City de Juanma Lillo como su ayudante. "Es el mejor asistente que he tenido en los malos momentos. Tienes que encontrar gente cercana para estos malos momentos. En los buenos, no necesito a nadie. Todo el staff y los jugadores están encantados de que esté de vuelta", aseguró.