Patricia Pardo, radiante en su reaparición tras anunciar su embarazo y su boda con Christian Gálvez

Sin palabras. Así nos quedamos este sábado 29 de julio cuando Patricia Pardo y Christian Gálvez compartieron públicamente el secreto que llevaban un año guardando celosamente y revelaron, emocionados, la mejor de las noticias. Y es que la pareja, que contrajo matrimonio en la más estricta privacidad hace justo un año -meses después de comenzar su relación- aunque nada se ha sabido hasta ahora, espera su primer hijo en común y no han dudado en gritar a los cuatro vientos su felicidad en el que probablemente sea el momento más especial de sus vidas. "Así lucía el cielo de Madrid el día de nuesta boda. La vida no ha podido hacernos un mejor regalo de aniversario que colocar un Lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" han anunciado los presentadores en sus redes sociales, acompañando la noticia sorpresa de su enlace y de su próxima paternidad con una preciosa imagen de ambos en la que Patricia, deslumbrante, presume por primera vez de su incipiente barriguita de embarazada. "La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de Luz este Camino que un día nos unió" han añadido. Y cinco días después de hacer públicas su boda y su próxima maternidad junto a Christian, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha reaparecido radiante. Lo ha hecho a través de sus redes sociales para contar que ha visitado un programa de la televisión gallega -su tierra natal- donde ha concedido una entrevista de la que nada se sabe hasta el momento, aunque la conductora del espacio, Estíbaliz Veiga, ha dejado alguna pista en su cuenta de Instagram, donde ha compartido varias imágenes que reflejan su complicidad con Patricia: "No podemos contar qué será, será... Pero me voy feliz de conocerte. Sin filtros y con amor". La futura mamá, por su parte, ha confesado que ha vivido "un día precioso", marcado "por el respeto, la empatía y la comprensión que habéis demostrado". "Cuando te sientes querida, respetada y la complicidad nace desde la primera pregunta", ha reconocido, posando orgullosa -y con una sonrisa deslumbrante- con el regalo que se ha llevado de su visita a la TVG: una tradicional pandereta que ha reccibido con "inmensa gratitud". Una reaparición en la que Patricia ha lucido un vestido midi tipo safari en color crudo, con doble botonadura frontal y lazada a la cintura que disimula su tripita de embarazada, y que se ha producido horas después de que se haya sincerado -en una entrevista grabada antes de anunciar su próxima maternidad- acerca de la conciliación familiar. Unas palabras que, tras conocerse que en los próximos meses dará la bienvenida a su primer hijo en común con Christian (la presentadora tiene dos niñas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio con Fran Márquez) cobran ahora un especial significado: "¿Conciliar? Es no dormir. Piensa que tengo que despertarme a las 4 de la mañana todos los días. Es difícil para todos los padres. Creo que es un tema que tenemos que abordar como política en el futuro. Pero creo que hay que tomar la decisión de ser padres porque nunca es un buen momento para ser madre".