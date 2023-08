'Palibex-Elena Nova' se encamina hacia el título y el 'Aifos' de Felipe VI se afianza en el podio

El 'Palibex-Elena Nova' ha afianzado este jueves su liderato en la clase Majorica ORC1 de la Copa del Rey MAPFRE de vela con una victoria en la única manga disputada en la quinta y penúltima jornada de competición, segunda de la serie final, en la bahía de Palma, mientras que el 'Aifos' del Rey Felipe VI ha sido cuarto y se afianza en el podio provisional de la clase. En una jornada de vientos inestables, el barco del Real Club Náutico de Palma firmó un triunfo que le acerca al título en la clase reina de la regata, donde 'Teatro Soho CaixaBank' y 'Laplaza Assessors', en Majorica ORC2 y 3 respectivamente, también apuntan a la victoria final en la capital balear. La lluvia con la que amaneció Palma condicionó el comportamiento de la brisa, que obligó al aplazamiento en tierra e impidió a las embarcaciones competir hasta superadas las 15.00 horas. Finalmente, un viento de componente oeste con intensidad de entre 8 y 9 nudos, con rachas de hasta 12, permitió que se desarrollasen las primeras mangas del día en el campo de regatas mallorquín. La mayoría de clases que compiten en tiempo compensado, las Majorica ORC1, 2 y 3, pudieron completar solo una prueba este viernes, mientras los Majorica ORC4 disputaron dos. En ORC1, el 'Palibex-Elena Nova' sigue al frente tras una jornada en la que se adjudicó una victoria por delante del 'From Now On', que se aupó al segundo puesto de la general empatado a puntos con el 'Aifos'. La embarcación de la Armada Española, donde compite el Rey Felipe, terminó el día cuarto, y suma ya 14 puntos, los mismos que el barco argentino y a nueve de la nave de Christian Plump y Javier Sanz, todo tras la mala jornada del 'Daguet3-Corum' de Frédéric Puzin, segundo hasta el jueves. El 'Teatro Soho CaixaBank' de Javier Banderas, por su parte, sigue sin dar tregua a sus rivales en Majorica ORC2 y se impuso en la única manga del día, en la que el 'Seabery Dralion' de Basilio Marquínez, segundo en la general, fue tercero y el 'Maverta' de Pedro Gil, ahora tercero, terminó en segunda posición. El equipo del malagueño, vencedor en 2021 y 2022, aventaja en seis unidades al primero de los perseguidores. Mientras, en Majorica ORC3, el 'Laplaza Assessors' de Carles Rodríguez asaltó la primera plaza tras el descalabro del campeón defensor y líder hasta el momento, el 'Scugnizza' de Vicenzo de Blasio, que a pesar de ganar la manga fue descalificado en la última prueba del día anterior y ahora marcha sexto. El 'Tanit IV-Medilevel' de Ignacio Campos (3+5+7+4) y el 'Concesur 50 Años' (6+6+3+7), a 11 y 14 puntos respectivamente, cierran el podio provisional. En la última de las clases de tiempo compensado, Majorica ORC4, se mantiene líder el 'Just The Job' de Scott Beattie al ganar las dos pruebas del día ante el 'Lassal' de Gonzalo Calvo, al que supera en cuatro puntos, y el 'Mestral Fast' de Jaume Morell, tercero en las dos, ocupa el último cajón del podio. Entre los monotipos ClubSwan 50, el 'Hatari' de Marcus Brennecke, campeón defensor, conserva el primer lugar a pesar de ser séptimo en la única manga disputada, que ganó el 'Niramo' alemán, ahora segundo a solo un punto de sus compatriotas. El 'Vitamina' de Andrea Lacorte, quinto, es tercero. El ganador de 2022 en ClubSwan 42, el 'Nadir' de Pedro Vaquer, no se ha movido de la posición de privilegio gracias a un tercer puesto, tras el 'Koyré-Spirit of Nerina' de Mirko Bargolini y el 'Pez de Abril'. La embarcación de José María Meseguer, que conquistó el trofeo en 2017 y 2018, continúa segunda a tres puntos del líder y justo por delante de los italianos. En Herbalife J70, el 'Patakín' de Luis Albert Solana deshizo el empate en la cabeza al firmar dos victorias este viernes, por una del 'Usana-Les Roches' de Luis Bugallo, con segundos puestos para ambas embarcaciones en las pruebas en las que no se impusieron. El 'Hang Ten' de Mon Cañellas, actual campeón de España, ascendió a la tercera plaza -aunque a 17 puntos del líder- tras quedar tercero en las tres. Sí hubo cambios en la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup -donde se compite a bordo de los monotipos J80-, una categoría en la que el 'Sal' de Helena Alegre, el 'Dorsia Covirán' y el 'Team RCNP Balearia' de María Bover firmaron los triunfos del día, con liderato para el segundo. El barco de Nuria Sánchez y la olímpica Natalia Vía-Dufresne comanda ahora la clasificación (2+2+1+3+4+1+5) con un punto de renta sobre el hasta ahora líder y campeón defensor, el 'Team RCNP Balearia', y ocho sobre el 'Etnia Barcelona-Zona Norte'. La 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela (RFEV), con el patrocinio de MAPFRE y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.