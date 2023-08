Nu aun "no está hecho" y no descarta traer a México el total de sus productos en Brasil

Ciudad de México, 4 ago (EFE).- Nu Bank, el mayor banco digital de Latinoamérica aún "no está hecho", pues anticipa nuevos productos financieros en Brasil, su sede, mientras que no descarta traer toda su oferta a México en los próximos años, ya que es el destino que impulsan como su principal mercado a futuro, reveló Cristina Junqueira, cofundadora de la compañía.

"Vamos a continuar creciendo en Brasil y traer nuevos productos a Brasil, entonces no, no estamos hechos, no estamos listos en Brasil tampoco", afirmó Junqueira en una entrevista con EFE.

La cofundadora de Nu señaló que si bien no tiene una fecha objetivo para trasladar todos sus productos financieros al mercado mexicano, sí tiene el compromiso de acelerar la entrada de los mismos en el país.

"Una cosa podemos decir: todo lo que hicimos acá (en Brasil, su sede) tenemos ganas de hacerlo más rápido. Seguro. Tenemos casi una obligación de hacerlo más rápido acá porque tenemos todo el conocimiento de lo que hicimos en Brasil", dijo.

"Hay mucho más de Nu", insistió Junqueira, quien agregó que el banco digital que opera en México como una sociedad financiera popular (sofipo), "no ha dado todo lo que tiene que dar".

Sobre este modelo, descartó que se busque una nueva licencia para constituirse como un banco, pues se adapta al modelo de negocio que persiguen.

La directiva que se desempeña también como "chief growth officer" de Nu afirmó que tampoco buscan nuevos mercados, ya que se mantendrán enfocados en su crecimiento en Colombia y México, así como en su destino de origen.

"Es muy temprano en México y en Colombia. Hay mucho que hacer", enfatizó.

Sobre el mercado mexicano externo que observa una plataforma similar a la de Brasil y sobre todo subrayó que persiste “mucho dolor del cliente” en un país “enorme, con una industria concentrada, sin mucha competencia, con productos que se ven y se sienten igual y bastante malos”.

La directiva también resaltó que México representa una gran oportunidad de escalar su negocio, pues ha tenido mayor impacto que en Brasil, donde nació hace 10 años.

“México es el segundo mercado más grande y potencialmente en el que vemos más oportunidades, porque solo 11 % de la población tiene tarjeta de crédito aquí y solo el 49 % una cuenta de ahorro formal”, afirmó la directiva.

Por su parte, Iván Canales, director general de Nu México, no descartó que productos como la "Nu Coin", la criptomoneda morada de la compañía, así como productos de seguros puedan comercializarse en un futuro cercano para los mexicanos.

Sin embargo, mencionó que Nu ha priorizado en la actualidad la inclusión en el sistema financiero mexicano y la educación sobre el ahorro y el rendimiento “al despertar” el dinero dormido en cuentas bancarias a través de su Cuenta Nu, que tan solo en un mes sumó a un millón de mexicanos.

“Lo que hemos hecho en Brasil nos inspira, siempre construimos productos con una filosofía de plataforma y esperemos que eso nos haga un poquito más ágiles en lanzar nuevos productos en el mercado mexicano”, agregó.

Actualmente, Nu ha integrado a más de 3,2 millones de clientes desde su llegada a México hace cuatro años, con inversiones por más de 1.300 millones de dólares (unos 1.179 millones de euros al cambio de hoy), y recién inauguró su morada en el sur de la capital de México, donde ya cuenta con 1.200 colaboradores y un capital de 12.000 millones de pesos.