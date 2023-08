Navalni pide a sus partidarios "resistir" tras ser condenado a 19 años de cárcel por extremismo

El opositor ruso Alexei Navalni, que ha sido condenado por un tribunal de Moscú a 19 años de cárcel por extremismo, ha pedido este viernes a sus partidarios que resistan contra el Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin. Navalni ha vuelto a insistir en su cuenta en la red social X, como en la víspera, que su condena no es solo suya, sino que repercute negativamente en la sociedad rusa. "Ustedes, no yo, están siendo asustados y privados de la voluntad de resistir", ha agregando. En este sentido, ha afirmado que la sociedad está viéndose obligada "a entregar su país, Rusia, sin luchar a una banda de traidores, ladrones y sinvergüenzas que han tomado el poder". "Putin no debe lograr su objetivo. No pierda la voluntad de resistir", ha aseverado. "No importa el número de años. Entiendo perfectamente que, como muchos presos políticos, estoy asentado en una cadena perpetua. Donde la vida se mide por el final de mi vida o el final de vida de este régimen", ha dicho. SOBRE EL ACOSO JUDICIAL El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha asegurado este viernes que la condena de Navalni "plantea serias preocupaciones sobre el acoso judicial y la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos". "La sentencia de 19 años se ha sostenido en cargos vagos y demasiado amplios de 'extremismo', y siguió a un juicio a puerta cerrada en las instalaciones de la prisión donde Navalni ya cumple otras dos condenas que ascienden a once años y medio", ha sentenciado. Asimismo, Turk ha hecho un llamamiento a las autoridades para que liberen de inmediato a Navalni, pongan fin "de inmediato" a las "violaciones" de sus derechos y respeten las obligaciones que todo Estado, de conformidad con el Derecho Internacional, tiene sobre el cumplimiento de un juicio justo. "La última sentencia contra Navalni se produce en medio de una represión cada vez más represiva de la libertad de expresión y la oposición política en Rusia", ha señalado, agregando que desde febrero de 2022, cerca de 20.000 personas han sido detenidas por protestar contra la guerra de Ucrania. En este sentido, ha recordado que numerosas personas han sido puestas bajo arresto por difundir supuesta información falsa sobre el Ejército ruso y por desacreditar a las Fuerzas Armadas. "Insto a una revisión transparente e imparcial de tales casos de conformidad con las normas internacionales", ha zanjado.