Ministro italiano denuncia que se intentó socavar el nacimiento del Gobierno de Meloni

Roma, 4 ago (EFE).- El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, denunció este viernes que hubo un intento de "socavar el nacimiento del Gobierno" que preside la ultraderechista Giorgia Meloni, después de hacerse público que la Justicia investiga a un militar que robó documentos confidenciales de personalidades destacadas.

"¿Quién quiso socavar el nacimiento del Gobierno desde el principio?", se pregunta en una carta enviada al "Corriere della Sera" el ministro, cuya denuncia dio pie a la investigación después de que un diario publicase que había recibido dinero como consultor de la empresa de armamento Leonardo, lo que generaba un conflicto de intereses.

La Fiscalía de Perugia (centro de Italia) confirmó este jueves que investiga a un militar al servicio de la Dirección Nacional Antimafia (DNA) que se descargó, sin autorización, al menos un centenar de documentos confidenciales relativos a políticos, periodistas y dirigentes empresariales, entre otras personalidades destacadas.

El fiscal acusa al militar, en virtud de pruebas consideradas inequívocas, de entrar en el sistema informático interno para descargarse documentos de la base de datos SOS, en la que se registran los informes de transacciones sospechosas que el Banco de Italia recibe de las entidades bancarias y envía a la DNA para ser investigados.

"¿Podemos vivir con la sospecha de que la gente dentro del Estado está trabajando para socavar sus instituciones? ¿Es justo seguir fingiendo nada cuando se publican documentos de investigaciones en curso que, entre otras cosas, arrojan salpicaduras de barro inaceptables sobre instituciones serias como el ADN?", continúa Crosetto en su misiva.

El ministro se muestra "particularmente orgulloso de haber promovido, como hombre de las instituciones, la denuncia de hechos que me parecían sospechosos, dando así la oportunidad de arrojar luz sobre el riesgo de que personas que deberían garantizar la vida democrática normal la pongan en peligro".

"La idea de que alguien haya podido o pueda construir expedientes sobre Crosetto como sobre (el ex primer ministro Giuseppe) Conte, sobre (el también exjefe de Gobierno Matteo) Renzi como sobre Meloni (...) no puede ser , ser aceptada. No se trata de un hecho grave que me afecta hoy a mí, sino de las reglas de la democracia", concluye.

El militar investigado ha sido retirado de su puesto de trabajo en espera del final de la investigación y el fiscal nacional Antimafia, Giovanni Melillo, ya ha intervenido para reorganizar el sector e intentar evitar que se repitan este tipo de conductas delictivas, según las mismas fuentes.

El pasado otoño, el diario "Domani" publicó un artículo en el que revelaba que entre 2018 y 2021 el recién nombrado ministro de Defensa recibió casi dos millones de retribución de Leonardo, lo que según el medio causaba un conflicto de intereses a pesar de ser ganancias legítimas.

Crosetto, un hombre muy próximo a Meloni, negó ese conflicto y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Roma, que posteriormente se trasladó a Perugia.

Los investigadores encontraron en los registros cientos de descargas de la oficina de la ADN, de las que solo una mínima parte acabó en los medios. El militar aseguró que las consultas al sistema se hacían rutinariamente desde su despacho por razones de servicio, aunque no tenía autorización. EFE

mr/alf