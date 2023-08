Luis Miguel, guiño especial a Paloma Cuevas en el arranque de su gira en Argentina

Tras cuatro años alejado de los escenarios, Luis Miguel ha vuelto a cantar en directo. Y lo ha hecho por todo lo alto y con la presencia entre el público, como no podía ser de otra manera, de Paloma Cuevas. Coincidiendo con su primer aniversario de relación y después de disfrutar de unas románticas vacaciones en México con paradas en Nueva York y Los Ángeles, la enamoradísima pareja ponía rumbo a Argentina, país elegido por el 'Rey sol' para arrancar este jueves la extensa gira -con 45 conciertos previstos- con la que recorrerá Latinoamérica y Estados Unidos durante los próximos 4 meses. Si tanto a su llegada a Buenos Aires como en los últimos días han intentado pasar desapercibidos y han hecho lo posible para que no se captasen imágenes de su estancia en la ciudad porteña -donde están acompañados por una de las hijas de Paloma y donde se alojan en una exclusiva suite de 11.000 euros la noche-, el cantante ha cambiado de actitud durante su show y no ha dudado en confesar públicamente, y ante miles de seguidores, lo enamorado que está de la exmujer de Enrique Ponce. Y qué mejor manera que hacerlo con un guiño muy especial en una de sus canciones más populares, 'Currucucú Paloma', que ha 'modificado' para dedicársela a su novia, repitiendo en varias ocasiones su nombre a capella visiblemente emocionado y sin dejar de mirar al sector del estadio en el que se encontraba la diseñadora. Un momentazo que enloqueció a sus fans, que consideran que Paloma es la 'culpable' del gran momento que atraviesa Luis Miguel, que más en forma que nunca derrochó voz y entrega en un espectacular primer concierto de su gira que ha superado con creces todas las expectativas previstas.