Las ventas minoristas de la zona euro disminuyeron un 1,4% en junio y cumplen nueve meses a la baja

El volumen del comercio minorista de la zona euro registró el pasado mes de junio una caída del 1,4% respecto del mismo mes de 2022, frente al retroceso interanual del 2,4% observado en mayo, lo que prolonga a nueve meses consecutivos las bajadas interanuales de las ventas al por menor en la región del euro, mientras que en cifras mensuales bajaron un 0,3%, después de aumentar un 0,6% en mayo, según Eurostat. De este modo, en el conjunto de la Unión Europea (UE) el volumen del comercio minorista registró en junio un retroceso interanual del 1,6%, frente a la caída del 2,6% del mes anterior, cumpliendo así nueve meses a la baja. En términos mensuales, las ventas minoristas disminuyeron un 0,2% en junio tras crecer un 0,3% en mayo. En comparación con junio de 2022, en la zona euro el volumen del comercio minorista disminuyó un 3,5% para alimentos, bebidas y tabaco y un 0,4% para carburantes de automoción, mientras que se mantuvo sin cambios para productos no alimentarios, mientras que entre los Veintisiete el volumen del comercio minorista disminuyó un 3,6% para alimentos, bebidas y tabaco, un 1,3% para combustibles para automóviles y un 0,2% para productos no alimentarios. Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos, las mayores disminuciones anuales en el volumen total del comercio minorista se registraron en Eslovenia (-15,7%), Estonia (-8,7%) y Hungría (-8,3%). De su lado, los mayores aumentos se observaron en Luxemburgo (+16,3 %), España (+7,5 %) y Chipre (+6,5 %). Respecto del mes anterior, el volumen del comercio minorista en la euro zona disminuyó un 0,3% para alimentos, bebidas y tabaco y un 0,2% para productos no alimentarios, mientras que aumentó un 1% para combustibles para automóviles. En la UE, en términos mensuales, las ventas minoristas disminuyeron un 0,4% para alimentos, bebidas y tabaco y un 0,2% para productos no alimentarios, mientras que aumentaron un 0,7% para combustibles para automóviles. Entre los Estados miembros, las mayores disminuciones mensuales en el volumen total del comercio minorista se registraron en Eslovenia (-2,6%), Rumanía (-1,9%) y Portugal (-1,6%). Los mayores aumentos se observaron en Luxemburgo (+2,6%), Países Bajos (+1,5%) y Bélgica (+1,2%). En el caso de España, las ventas minoristas en junio aumentaron un 7,5% anual, tras el incremento del 7,3% de mayo, mientras que en la comparativa mensual crecieron un 0,4%, después del estancamiento del mes anterior.